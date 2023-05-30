Бензин закрылся на ремонт

Нефтекомпании из-за ремонтов на НПЗ сократили переработку в мае на 6%, до 715 тыс. тонн в сутки. При этом в текущем месяце заводы проходят пик ремонтов, и уже в июне нефтяники станут увеличивать их загрузку. Однако нефтекомпании ожидают снижения маржи НПЗ из-за сокращения демпфера, а рост цены на топливо в опте уже существенно снизил привлекательность продаж топлива на АЗС. При этом рост предложения в июне может позволить несколько стабилизировать оптовые цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Суточная нефтепереработка в РФ за 24 дня мая снизилась на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого месяца, до 715,3 тыс. тонн, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Это минимальное значение за этот год. В мае нефтекомпании проходят пик плановых ремонтов на НПЗ, и предполагается, что в следующем месяце нефтекомпании станут наращивать производство. В годовом выражении переработка выросла примерно на 2%, поскольку в мае прошлого года добыча нефти и экспорт нефтепродуктов из РФ пострадали от резкого провала после начала боевых действий на Украине.

Снижение нефтепереработки совпало с намерениями Минфина сократить вдвое демпферные выплаты НПЗ за поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Эти факторы, а также сезонное увеличение спроса на топливо привели к резкому росту биржевых цен. Так, с начала года стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ прибавила 48%, в течение двух недель цены на АИ-95 обновляли исторические максимумы. Стоимость дизтоплива выросла на 17%. На прошлой неделе цены на бензин начали снижаться, но 29 мая снова пошли в рост. Так, биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,8% и 0,5%, до 52,7 тыс. и 60,1 тыс. руб. за тонну соответственно.

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, снижение стоимости топлива произошло вслед за тем, как нефтекомпании увеличили объемы предложения на бирже по требованию Минэнерго. Источник “Ъ” в одной из нефтекомпаний говорит, что производители ожидают снижения маржи нефтепереработки из-за сокращения демпфера, что создаст предпосылки для подорожания топлива на АЗС. Кроме того, собеседники “Ъ” ожидали, что из-за ухудшения рентабельности нефтепереработки нефтекомпании станут увеличивать экспорт нефти. Еще один собеседник “Ъ” на топливном рынке опасается, что после прохождения ремонтов нефтяники станут резко увеличивать экспорт дизтоплива.

Рост цен на топливо традиционно наблюдается в период активизации спроса весной при одновременном снижении предложения из-за начала ремонтов на НПЗ.

После начала боевых действий на Украине, которые привели к отказу крупнейших мировых трейдеров от закупок российского топлива, из-за возникшего профицита его стоимость держалась на минимальных значениях почти весь прошлый год. Низкие цены на топливо в опте позволяли операторам АЗС оставаться прибыльными в течение года. Но рост дефицита бюджета привел к тому, что Минфин решил снизить выплаты по демпферу с апреля, а с июля они могут снизиться еще существеннее. Однако пока проект о корректировке демпфера не поступил в Госдуму, и если он не будет принят до конца мая, то, согласно закону, не сможет вступить в силу с 1 июля.

Несмотря на то что в Минэнерго не ожидают подорожания топлива выше уровня инфляции из-за корректировки демпфера, рост оптовых цен на топливо уже привел к снижению рентабельности продаж товара на АЗС до околонулевых значений. Так, по данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 составляет 0,3 руб. и 0,6 руб. за 1 л бензина соответственно. При этом компании уже начали поднимать цены на заправках. По данным Московской топливной ассоциации, АИ-95 и АИ-92 подорожали за неделю на 10 коп. «Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице»,— говорил на прошлой неделе глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Рост переработки нефти и производства нефтепродуктов в июне может способствовать стабилизации оптовых цен, отмечает аналитик по топливному рынку Михаил Турукалов, однако многое будет зависеть от динамики внутреннего спроса на топливо и от объемов экспорта.

Дмитрий Козлов