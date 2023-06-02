Камеры спустили на землю

С начала военных действий на Украине спрос на услуги коммерческой аэрофотосъемки, в том числе для целей геодезии и картографии, упал более чем на 70%, подсчитали профильные компании. В тех регионах страны, где не действуют ограничения на запуск беспилотников, цены на подобные услуги выросли на 50% в силу дефицита специалистов, отвлеченных на военные действия. Страдают и компании, проводящие съемки для кино и рекламы. По мнению экспертов, для сохранения этого бизнеса необходимо упрощать выдачу разрешений на полеты дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В компаниях, предоставляющих услуги аэрофотосъемки, рассказали “Ъ”, что спрос на их услуги «сократился до минимума». По данным «Геоплюса» (оказывает услуги аэросъемки геодезии, геологии, кадастра в Москве и Московской области), с февраля 2022 года число запросов на аэрофотосъемку упало на 70%, а в 2023 году «спрос почти полностью исчез». В результате в компании больше не предоставляют услуги с использованием беспилотников, полностью перейдя на наземную съемку объектов.

В Москве и Подмосковье спрос на аэрофотосъемку полностью исчез, подтверждает директор по развитию геопространственного агентства «Иннотер» (аэрофотосъемка для дистанционного зондирования Земли, картографии и др.) Феликс Фокин. «Мы были вынуждены отказаться от ряда проектов на проведение аэрофотосъемки, сконцентрировавшись на космической съемке»,— говорит он.

При этом в регионах, где нет ограничений на запуск беспилотников, цены на аэрофотосъемку увеличились на 50% в связи с дефицитом операторов дронов и других специалистов, которые «сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине», добавил господин Фокин. Также, уточняет он, после ухода крупных зарубежных компаний цены на импортные комплектующие для беспилотников выросли на 70–100%. Сейчас, судя по данным с сайта компании, минимальная стоимость аэрофотосъемки составляет 100 тыс. руб.

Большая часть регионов начала ограничивать полеты дронов еще прошлой осенью в связи указом президента РФ №757 от 19 октября. Ситуация усугубилась после налета беспилотников на Москву в начале мая. По состоянию на 1 июня запрет на использование воздушного пространства для беспилотных аппаратов введен в 67 субъектах РФ.

С проблемами сталкиваются и компании, оказывающие услуги аэросъемки для кино и рекламы. По словам представителя «Кинолета» Дмитрия Клубничкина, получить разрешение становится все сложнее, поэтому операторам «приходится нелегально запускать дроны для съемок коммерческих проектов».

Но, уточняет господин Клубничкин, ФСО и ФСБ «все чаще грозят участникам рынка уголовными делами». «Мы обращались в госорганы с предложением выделить для съемок сотрудника, который следил бы за процессом, но получали разрешение только под заказы для крупных государственных мероприятий»,— поясняет он.

Дополнительные риски создает тревожность населения и охранных служб, которые в ряде случаев сажают или даже уничтожают совершенно безвредные беспилотники. В 95% всех случаев падения малых дронов в Москве виноваты подавители, которые глушат только любительскую технику, но никакого воздействия на военные беспилотники не оказывают, подчеркивают в «Кинолете». Тем временем спрос на системы обнаружения и блокировки дронов быстро растет, причем не только среди промышленников и транспортников, но и со стороны граждан (см. “Ъ” от 31 мая).

Возникает и непрямой ущерб: граждане все острее реагируют на полеты дронов, что приводит к разбирательствам с сотрудниками правоохранительных органов, говорит гендиректор ООО «Курсир» Виталий Муниров.

Еще в ноябре 2022 года, когда ограничения были не столь жесткими, как сейчас, производители и операторы беспилотников посчитали, что будут терять по 10 млрд руб. в год (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года), текущее обострение ситуации может увеличить потери. По словам господина Мунирова, услуги аэросъемки по-прежнему востребованы, но на рынок влияет длительность получения разрешений на полеты, «поэтому регулирование необходимо менять с точки зрения их упрощения, позволив выполнять работы и предоставляя доступ к воздушному пространству там, где это возможно и безопасно».

Вадим Красников