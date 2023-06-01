Бюджеты — двигатель рекламы

В России восстановился спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы и PR: число вакансий в сегменте выросло в апреле год к году на 42%, вернувшись на уровень начала 2022 года. Участники рынка подтверждают тренд на рост востребованности специалистов по продвижению: он обусловлен увеличением бюджетов и появлением новых рекламодателей в разных сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом HeadHunter и коммуникационного агентства PR Perfect о динамике числа вакансий и претендентов на работу в области маркетинга, рекламы и PR в апреле по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Из документа следует, что год к году число вакансий в сфере увеличилось на 42%. Общее количество вакансий в России в сфере маркетинга, рекламы и PR в апреле составило 36,6 тыс. (HeadHunter оценивает эти специальности как одну категорию).

Прошлой весной, в начале военных действий на Украине, в России резко упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR — количество вакансий сократилось на 44% с 28 марта по 3 апреля 2022 года по сравнению с периодом с 14 по 20 февраля, а число резюме увеличилось на 11% (см. “Ъ” от 15 апреля 2022 года). Тогда эксперты связывали дисбаланс с уходом иностранных брендов как клиентов и работодателей.

С декабря 2022 года рост числа резюме стал замедляться и к концу апреля практически остановился, составив всего 1%, отмечается в отчете. В то же время уровень конкуренции (соотношение резюме к вакансии) в сфере маркетинга, рекламы и PR снизился: в апреле 2022 года на одну вакансию приходилось 15,3 резюме, а в этом году — 10,9.

Уровень зарплат в сфере вырос по сравнению с прошлым годом, как и ожидания соискателей. Так, на конец апреля работодатели готовы платить в среднем по стране 54 тыс. руб. (годом ранее — 48 тыс. руб.). Зарплатные ожидания специалистов на конец апреля выросли до 67 тыс. руб. против 61 тыс. руб. годом ранее. Резких колебаний зарплат и зарплатных ожиданий не происходило с начала 2020 года, говорится в отчете.

Доля рекламодателей, планирующих увеличить бюджет в 2023 году, в первом квартале выросла год к году с 40% до 53%, подсчитывали в NMi Group и АКАР. Из них 85% уже в первом квартале реализовывали рекламные кампании и 74% планируют сохранить маркетинговую активность до конца года (см. “Ъ” от 24 апреля).

Возрождение рынка — заслуга работодателей, говорит HR-директор NMi Group Людмила Лихова: «Сегодня игроки-работодатели, пройдя сложный юридический путь, локализовались, приземлили клиентские листы, открыли набор сотрудников». По ее мнению, рынок оживает, а работники, занимающие управляющие позиции, придерживаются стабильности и менее мобильны.

Многие компании целенаправленно избегали излишней публичности, чтобы не попасть под санкции, поэтому активность в этом направлении была низкой, полагает HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова: «Теперь, когда ситуация более или менее нормализовалась и бизнес может ориентироваться в новых реалиях, нужно снова быть на виду».

Помимо того что на смену многим ушедшим брендам пришли другие, в СМИ регулярно появляются новости о том, что иностранные корпорации открывают вакансии на российском рынке для маркетологов и рекламщиков, добавляет основатель PR Perfect Кристина Петрова.

Такие позиции, как маркетолог и пиарщик, всегда страдают, когда идет сокращение бюджетов, и, напротив, востребованы, когда бизнес развивается, потому что об этом кто-то должен грамотно рассказывать аудитории, поэтому сейчас бизнес набирает команды, говорит независимый эксперт по PR Ирина Питерсон.

На тренд, добавляет гендиректор Epicstars Денис Волков, также повлияли появление новых брендов, которые требуют умелого и быстрого продвижения; резкое развитие блогосферы, требующее от маркетологов многоуровневых квалификационных навыков; появление в соцсетях и онлайн-платформах новых, необычных форматов и инструментов, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова