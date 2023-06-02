На нет и данных нет

США более не будут предоставлять России данные о своих ядерных силах, которые ранее передавались ими практически в ежедневном режиме в рамках двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом поздно вечером 1 июня заявили в Госдепартаменте США. На такое решение Вашингтон пошел после того как Москва объявила о приостановке своего участия в ДСНВ. США надеются, что смогут убедить Россию вновь начать выполнять договор, однако эксперты считают, что это маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Информация о новых контрмерах США в рамках ДСНВ размещена на сайте Госдепартамента. Как следует их сообщения, с 1 июня США перестают выполнять следующие положения договора:

Предоставление уведомлений: Впредь США не будут направлять России предусмотренные ДСНВ уведомления, включая обновленную информацию о статусе и дислокации вооружений, подпадающих под действие договора, таких как ракеты и пусковые установки. Инспекционная деятельность: США более не будут принимать на своей территории российских инспекторов; они отзывают выданные российским специалистам (инспекторам и членам воздушных экипажей) визы для проведения инспекций в рамках договора и не намерены выдавать новые. Предоставление телеметрических данных: США более не будут предоставлять России телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Это уже второй набор контрмер США в рамках ДСНВ. 28 марта Вашингтон проинформировал Москву о том, что более не будет предоставлять ей часть количественных данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались им дважды в год в рамках ДСНВ. При помощи этого шага администрация президента Джо Байдена надеялась убедить Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в этом двустороннем договоре. Ранее Россия и США в рамках ДСНВ каждые полгода обменивались данными о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых на трех типах средств доставки (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики) и разбивку количества стратегических средств доставки и боеголовок, развернутых на каждой учтенной в рамках договора базе.

Помимо этого, Россия и США в рамках ДСНВ ранее фактически на ежедневной основе уведомляли друг друга о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок или изменениях их боевого статуса. Речь шла, к примеру, об уведомлениях о вводе в строй или выводе из строя ракет, уведомлениях о переводе пусковых установок из развернутых в неразвернутые и т. д. За время действия договора с 2011 года Москва и Вашингтон обменялись 25 720 такими уведомлениями. Наряду с количественной информацией, передававшейся раз в полгода, это позволяло РФ и США составить достаточно полное представление о стратегических ядерных силах друг друга. Теперь стороны не будут предоставлять друг другу ни те, ни другие данные.

Что касается инспекций, то по ДСНВ у каждой из сторон есть право проводить на объектах другой до 18 проверок в год. Инспектировать можно базы межконтинентальных баллистических ракет, базы стратегических подводных лодок и авиабазы стратегической авиации, а также места загрузки, складирования, ремонта. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок. C 2020 года из-за эпидемии COVID-19 РФ и США инспекций не проводили — изначально это было их обоюдным решением. Но в июле 2022 года США решили, что угроза эпидемии отступила, и уведомили Россию о планах направить своих специалистов на ее ядерные объекты. Российские власти сочли, что это было сделано «в явочном порядке», и расценили это как «откровенную провокацию». После этого Москва в августе 2022 года объявила о временной приостановке инспекций.

Возобновлены они так и не были, поскольку в конце февраля 2023 года Россия полностью приостановила свое участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью “Ъ” заявил, что «зашкаливающая агрессивность США, сделавших ставку на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нее тотальной гибридной войне, сделала в принципе практически невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел с Вашингтоном по контролю над вооружениями в режиме "как обычно"». По его словам, это не означает, что Россия отказывается от контроля над вооружениями как такового. «Но эта сфера не может существовать в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий»,— сказал замминистра.

Приостановка Россией участия в ДСНВ на практике означает, что она более не допускает американских инспекторов к осмотру своих военных объектов, не соглашается на проведение заседаний двусторонней консультативной комиссии по договору и не отправляет США данные о состоянии своих стратегических ядерных сил (ни те, которые предоставлялись раз в полгода, ни те, что передавались фактически на ежедневной основе).

При этом Россия объявила о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ:

700 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

1550 единиц для боезарядов на них;

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

США, как следует из заявления Госдепартамента от 1 июня, тоже будут продолжать придерживаться этого потолка.

Объявив о приостановке своего участия в ДСНВ, Россия также обещала продолжать предоставлять США уведомления о запусках МБР и БРПЛ в соответствии с Соглашением об уведомлениях о запуске баллистических ракет 1988 года и предоставлять уведомления об учениях в соответствии с Соглашением о взаимном уведомлении о крупных стратегических учениях 1989 года. США, как сказано в сообщении Госдепартамента, поступят также.

«Контрмеры США полностью соответствуют международному праву. Они соразмерны, обратимы и отвечают всем другим требованиям законодательства,— сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.— Международное право допускает такие меры для того, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств».

Из сообщения Госдепартамента следует, что США заранее проинформировали Россию о новых контрмерах. «При этом США также донесли до России свое желание и готовность свернуть их и полностью выполнять договор, если это начнет делать РФ. США по-прежнему готовы конструктивно взаимодействовать с Россией по возобновлению выполнения ДСНВ»,— подчеркивается в заявлении.

Между тем, как уже ранее писал “Ъ”, в Вашингтоне все громче звучат голоса тех, кто считает, что США должны также приостановить свое участие в ДСНВ или выйти из него до истечения договора в 2026 году. Так, на днях группа из десяти республиканцев внесла на рассмотрение Конгресса законопроект, в котором говорится о необходимости выхода США из ДСНВ и наращивания американского ядерного арсенала. Свои предложения авторы инициативы обосновывают несоблюдением Россией этого договора и укреплением китайских ядерных сил. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это «элементом продолжающейся межпартийной борьбы в Соединенных Штатах». В заявлении Госдепартамента США от 1 июня о планах приостановить участие в договоре или выйти из него не говорится.

По словам старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрея Баклицкого, на данный момент все, что осталось от двухстороннего контроля над вооружениями сводится к тому, что ядерные арсеналы обеих стран остаются ниже потолков ДСНВ, что отчасти можно верифицировать национальными техническими средствами контроля (в первую очередь спутниками). «Но если и Россия и США заявили, что не планируют выходить за количественные ограничения, то в отношении правила «не чинить помех национальным техническим средствам контроля», восходящего к договорам 1972 года, никаких новых обязательств после приостановки ДСНВ стороны на себя не брали,— констатирует он.— Отказ от любого из этих двух элементов может привести к углублению кризиса в двухсторонних отношениях и окончательному прекращению существования ДСНВ».

По словам же заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова объявленные Госдепартаментом контрмеры «свидетельствуют о том, что США пока не желают открыто признавать связь между решением России приостановить участие в ДСНВ и собственной политикой в отношении украинского конфликта и России в целом — политикой "гибридной войны", и пока не рассматривают ущерб для стратегической стабильности достаточно опасным для того, чтобы корректировать свою политику на российско-украинском направлении». «Вместо того, чтобы выполнить главное условие России для ее возвращения к ДСНВ — отказ США от попыток нанести стратегическое поражение России — Вашингтон решил попытаться припугнуть российское руководство снижением транспарентности в отношении американских стратегических ядерных сил, чтобы вынудить ее вернуться к ДСНВ без изменения политики США на украинском направлении. Это вряд ли сработает»,— заявил эксперт “Ъ”.

Елена Черненко