На поле дроны грохотали

30 мая президент России Владимир Путин приехал в центр конструктивизма «Зотов», чтобы встретиться с представителями креативной индустрии, а на самом деле, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, чтобы ответить на вопрос, что это было. Ни о чем, кроме случившейся атаки беспилотников, город в этот день думать не мог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре «Зотов» кого только не встретишь

Фото: пресс-служба президента РФ В центре «Зотов» кого только не встретишь

Фото: пресс-служба президента РФ

Центр «Зотов», бывший хлебозавод №5, на Красной Пресне не пустует. На прошлой неделе здесь объявляли о многозначительных премиях Института развития интернета, теперь тут решено было провести встречу представителей креативной индустрии с Владимиром Путиным.

Встречу запланировали заранее, ее участники держали как положено недельный карантин. Впрочем, именно в этот день встреча в центре города в обыкновенном доме, окруженном другими домами, причем многоквартирными, выглядела бы уже просто как поступок. Так что ее участники, с которыми я поговорил перед началом встречи, беспокоились, как бы неделя, проведенная в изоляции, не пошла насмарку и встречу не перенесли бы. Остальные опасности их, по-моему, не так беспокоили.

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева с порога спросила Владимира Путина об утренней атаке беспилотников на Москву.

Очевидно, было принято решение, что он среагирует не в режиме многозначительного обращения к телезрителям (это был бы перебор), а в режиме ответа на вопрос. А больше задать этот вопрос было некому (журналистов в «чистой зоне» не было). Так что Светлана Чупшева сразу и интервьюировала президента:

— Утром произошла атака беспилотников на Москву и Московскую область. Можете дать оценку тому, что произошло, и какие меры необходимо принять, чтобы этого больше не повторилось? И как нам на это реагировать?

Последний вопрос был, похоже, не журналистский, а женский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин рассказал Светлане Чупшевой что-то новое

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин рассказал Светлане Чупшевой что-то новое

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин как обычно начал издалека:

— Знаете, началось все давно. Я буквально с центра поля два шага сделаю только... Придется повторить.

И он повторил:

— После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной — это само собой разумеется, но, видимо, те, кто занимался этим, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности исторической, культурной, языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению, что тоже следовало бы и ожидать.

Некоторая новость все-таки состояла в том, что глобальной причиной происходящего является неизбежная конкуренция между двумя державами, родившимися в результате распада СССР, которая просто не туда пошла. До сих пор Владимир Путин об этом не говорил.

— В основном ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, которые, руководимые с Запада (без этого никак.— А. К.), встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории анти-России,— продолжил президент, стоя пока на пороге центра «Зотов» (а впереди его ждала выставка представителей креативных индустрий.— А. К.). Они вынуждены были считаться с людьми, которые жили на юго-востоке Украины,— это избиратели, большое количество избирателей, они вынуждены были считаться!

Это и правда всегда надо учитывать. И этот аргумент в пользу мира на Украине, а точнее, как выясняется, затянувшегося перемирия между востоком и западом страны тоже был новым.

К сожалению, мэру Москвы Сергею Собянину тоже теперь придется считаться с тем, что перед выборами в его городе несколько беспилотников влетели в жилые дома.

— Напомню также, что в период становления независимой Украины с самого начала, с первого шага Украина объявила себя нейтральным государством. В Декларации о независимости (Украины. Ого, Владимир Путин читал ее.— А. К.) так и прописано,— Владимир Путин на самом деле вспомнил много чего нового, или вернее того, о чем раньше не упоминал.

— Вместо этого постепенно-постепенно встали на другой путь — присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом, Россией.

А вообще-то Украина хотела присоединиться прежде всего к Евросоюзу, а не к НАТО. И за это был прежде всего некто Янукович, одумавшийся, когда его одернул господин Путин, да было поздно.

— А в 2008 году без всяких внешних признаков, какой-то военно-политической напряженности объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны — страны альянса — в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты,— говорил президент.

А вот с Россией в свое время, как известно, в НАТО торопиться не стали... Неужели ревность?

— Мало того что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток,— здесь еще и до Украины добрались. Ну ладно,— продолжал свое повествование Владимир Путин.

Было, конечно, интересно, как он намерен выйти на утреннюю атаку беспилотников в Москве.

— В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией. И кроме этого начали войну на Донбассе, боевые действия. Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив о том, что хотят решить вопрос мирными средствами.

Так Владимир Путин более чем вкратце пересказал курс новейшей истории Украины.

— Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали только для того, чтобы накопить сил и развязать боевые действия в том числе и в отношении Крыма. Теперь, как известно, дошли до ударов беспилотников.

Вот и зрители телеканала «Россия 24», первыми услышавшие это замечание, дошли наконец до них.

— Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия была вынуждена ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, мы все вынуждены были ответить началом специальной военной операции! — до этого Владимир Путин был абсолютно спокоен, а теперь просто спокоен.— Наносят удары по территории Украины (вооруженные силы РФ.— А. К.), но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо ГСМ (горюче-смазочных материалов.— “Ъ”), используемым для ведения боевых действий.

Владимир Путин рассказал, почему в Москву прилетели дроны:

— Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад.

Интересно, что уровень отражения атаки не удовлетворил Верховного главнокомандующего:

— Во-первых, хочу сказать, что система ПВО (противовоздушной обороны.— “Ъ”) Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать.

Проблему с дронами, летящими на малой высоте, на базе Хмеймим в свое время решали, перехватывая управление этими дронами. Возможно, и сейчас господин Путин что-то такое имел в виду.

— Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать,— добавил он.

И тут стоит вспомнить его демонстративное безразличие к дрону, появившемуся над башней Первого корпуса Кремля («Всего-то 400 граммов тротила...» — пожимал он плечами на встрече с главными редакторами.— А. К.). Спешить с ответом, по его мнению, некуда.

— Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны, и просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то «грязные» устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно: мы знаем, что у них на уме,— российский президент хотел обеспокоить и граждан Украины тоже, но разговаривал в этот момент точно не с ними.

Похоже, что опасность, связанная с Запорожской АЭС, становится все более реальной.

— Понятно, что, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России, но это не так,— говорил президент России.— Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе,— и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы.

Надо понимать, что Владимир Путин будет говорить это всегда. Это то, что не изменится ни при каких условиях. Россия не нападала на Украину — вот версия, претендующая на каноничность в России. Именно это будут преподавать в младших и средних классах.

В старших уже лучше не рисковать.

— И лишнее подтверждение тому — эта атака на мирные объекты в Москве,— сказал Владимир Путин.— Но повторяю еще раз: система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторю еще раз, и мы знаем, что надо делать,— повторил президент версию для информагентств и Telegram-каналов (до этого была для вечерних федеральных теленовостей.— А. К.).

— Спасибо, Владимир Владимирович! Мы верим в нашу победу! — воскликнула Светлана Чупшева.

Главное — когда-нибудь все-таки понять, что является нашей победой.

Андрей Колесников