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На поле дроны грохотали

Но Владимир Путин оказался не сильно удовлетворен, как с ними расправилась ПВО

30 мая президент России Владимир Путин приехал в центр конструктивизма «Зотов», чтобы встретиться с представителями креативной индустрии, а на самом деле, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, чтобы ответить на вопрос, что это было. Ни о чем, кроме случившейся атаки беспилотников, город в этот день думать не мог.

В центре «Зотов» кого только не встретишь

В центре «Зотов» кого только не встретишь

Фото: пресс-служба президента РФ

В центре «Зотов» кого только не встретишь

Фото: пресс-служба президента РФ

Центр «Зотов», бывший хлебозавод №5, на Красной Пресне не пустует. На прошлой неделе здесь объявляли о многозначительных премиях Института развития интернета, теперь тут решено было провести встречу представителей креативной индустрии с Владимиром Путиным.

Встречу запланировали заранее, ее участники держали как положено недельный карантин. Впрочем, именно в этот день встреча в центре города в обыкновенном доме, окруженном другими домами, причем многоквартирными, выглядела бы уже просто как поступок. Так что ее участники, с которыми я поговорил перед началом встречи, беспокоились, как бы неделя, проведенная в изоляции, не пошла насмарку и встречу не перенесли бы. Остальные опасности их, по-моему, не так беспокоили.

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева с порога спросила Владимира Путина об утренней атаке беспилотников на Москву.

Очевидно, было принято решение, что он среагирует не в режиме многозначительного обращения к телезрителям (это был бы перебор), а в режиме ответа на вопрос. А больше задать этот вопрос было некому (журналистов в «чистой зоне» не было). Так что Светлана Чупшева сразу и интервьюировала президента:

— Утром произошла атака беспилотников на Москву и Московскую область. Можете дать оценку тому, что произошло, и какие меры необходимо принять, чтобы этого больше не повторилось? И как нам на это реагировать?

Последний вопрос был, похоже, не журналистский, а женский.

Владимир Путин рассказал Светлане Чупшевой что-то новое

Владимир Путин рассказал Светлане Чупшевой что-то новое

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал Светлане Чупшевой что-то новое

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин как обычно начал издалека:

— Знаете, началось все давно. Я буквально с центра поля два шага сделаю только... Придется повторить.

И он повторил:

— После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной — это само собой разумеется, но, видимо, те, кто занимался этим, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности исторической, культурной, языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению, что тоже следовало бы и ожидать.

Некоторая новость все-таки состояла в том, что глобальной причиной происходящего является неизбежная конкуренция между двумя державами, родившимися в результате распада СССР, которая просто не туда пошла. До сих пор Владимир Путин об этом не говорил.

— В основном ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, которые, руководимые с Запада (без этого никак.— А. К.), встали на путь борьбы не просто с Россией, а создания на этой территории анти-России,— продолжил президент, стоя пока на пороге центра «Зотов» (а впереди его ждала выставка представителей креативных индустрий.— А. К.). Они вынуждены были считаться с людьми, которые жили на юго-востоке Украины,— это избиратели, большое количество избирателей, они вынуждены были считаться!

Это и правда всегда надо учитывать. И этот аргумент в пользу мира на Украине, а точнее, как выясняется, затянувшегося перемирия между востоком и западом страны тоже был новым.

К сожалению, мэру Москвы Сергею Собянину тоже теперь придется считаться с тем, что перед выборами в его городе несколько беспилотников влетели в жилые дома.

— Напомню также, что в период становления независимой Украины с самого начала, с первого шага Украина объявила себя нейтральным государством. В Декларации о независимости (Украины. Ого, Владимир Путин читал ее.— А. К.) так и прописано,— Владимир Путин на самом деле вспомнил много чего нового, или вернее того, о чем раньше не упоминал.

— Вместо этого постепенно-постепенно встали на другой путь — присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом, Россией.

А вообще-то Украина хотела присоединиться прежде всего к Евросоюзу, а не к НАТО. И за это был прежде всего некто Янукович, одумавшийся, когда его одернул господин Путин, да было поздно.

— А в 2008 году без всяких внешних признаков, какой-то военно-политической напряженности объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны — страны альянса — в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты,— говорил президент.

А вот с Россией в свое время, как известно, в НАТО торопиться не стали... Неужели ревность?

— Мало того что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток,— здесь еще и до Украины добрались. Ну ладно,— продолжал свое повествование Владимир Путин.

Было, конечно, интересно, как он намерен выйти на утреннюю атаку беспилотников в Москве.

— В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией. И кроме этого начали войну на Донбассе, боевые действия. Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив о том, что хотят решить вопрос мирными средствами.

Так Владимир Путин более чем вкратце пересказал курс новейшей истории Украины.

— Сейчас уже говорят в открытую, что обманывали только для того, чтобы накопить сил и развязать боевые действия в том числе и в отношении Крыма. Теперь, как известно, дошли до ударов беспилотников.

Вот и зрители телеканала «Россия 24», первыми услышавшие это замечание, дошли наконец до них.

— Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия была вынуждена ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, мы все вынуждены были ответить началом специальной военной операции! — до этого Владимир Путин был абсолютно спокоен, а теперь просто спокоен.— Наносят удары по территории Украины (вооруженные силы РФ.— А. К.), но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо ГСМ (горюче-смазочных материалов.— “Ъ”), используемым для ведения боевых действий.

Атака беспилотников на Москву: поврежденные дома, работа ПВО, реакция Минобороны. Главное

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Владимир Путин рассказал, почему в Москву прилетели дроны:

— Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад.

Интересно, что уровень отражения атаки не удовлетворил Верховного главнокомандующего:

— Во-первых, хочу сказать, что система ПВО (противовоздушной обороны.— “Ъ”) Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать.

Проблему с дронами, летящими на малой высоте, на базе Хмеймим в свое время решали, перехватывая управление этими дронами. Возможно, и сейчас господин Путин что-то такое имел в виду.

— Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать,— добавил он.

И тут стоит вспомнить его демонстративное безразличие к дрону, появившемуся над башней Первого корпуса Кремля («Всего-то 400 граммов тротила...» — пожимал он плечами на встрече с главными редакторами.— А. К.). Спешить с ответом, по его мнению, некуда.

Атаку беспилотников расследуют как военное преступление

— Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны, и просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то «грязные» устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно: мы знаем, что у них на уме,— российский президент хотел обеспокоить и граждан Украины тоже, но разговаривал в этот момент точно не с ними.

Похоже, что опасность, связанная с Запорожской АЭС, становится все более реальной.

— Понятно, что, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России, но это не так,— говорил президент России.— Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе,— и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы.

Надо понимать, что Владимир Путин будет говорить это всегда. Это то, что не изменится ни при каких условиях. Россия не нападала на Украину — вот версия, претендующая на каноничность в России. Именно это будут преподавать в младших и средних классах.

В старших уже лучше не рисковать.

— И лишнее подтверждение тому — эта атака на мирные объекты в Москве,— сказал Владимир Путин.— Но повторяю еще раз: система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторю еще раз, и мы знаем, что надо делать,— повторил президент версию для информагентств и Telegram-каналов (до этого была для вечерних федеральных теленовостей.— А. К.).

— Спасибо, Владимир Владимирович! Мы верим в нашу победу! — воскликнула Светлана Чупшева.

Главное — когда-нибудь все-таки понять, что является нашей победой.

Андрей Колесников

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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