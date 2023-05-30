Столичные прилеты

Как стало известно “Ъ”, утренняя атака дронов на Москву и область, отраженная силами ПВО, расследуется как военное преступление. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт, целью которого являлась попытка властей Украины посеять панику и страх среди жителей столичного региона. При этом особые проблемы нападение доставило силовикам, которых подняли по тревоге и отправили затем искать обломки дронов, а также столичным таксистам — из-за блокирования GPS они не могли добраться до адресов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По найденным обломкам эксперты должны установить, какие дроны использовались для атаки на Москву и чем они были заряжены

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По найденным обломкам эксперты должны установить, какие дроны использовались для атаки на Москву и чем они были заряжены

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранним утром жителей Красногорского и Одинцовского городских округов Подмосковья, Новой Москвы, а также Юго-Западного округа столицы разбудили стрельба и взрывы. Как потом сообщили в Минобороны, столицу и ее окрестности атаковали восемь дронов. Пять из них были сбиты из ЗРПК «Панцирь», а еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно, это и были дроны, которые попали в жилые дома на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте и улице Атласова в Новой Москве. К счастью, установленные в них заряды не сработали. Особенно повезло двум студенткам на Профсоюзной, в квартиру которых на 16-м этаже через разбитое окно влетела боевая часть беспилотника, состоящая из КЗ-6 — бронебойного кумулятивного боеприпаса, используемого для уничтожения забетонированных укрытий, взлетно-посадочных полос и проч. Он был заряжен около 1,8 кг смеси тротила и гексогена.

В Москве два человека получили легкие ранения, сообщил мэр города Сергей Собянин, пообещав быстро восстановить повреждения в виде выбитых стекол и испорченных фасадов домов. Позднее он сообщил, что после оказания необходимой помощи, в том числе психологической и социальной, жители вернулись в свои дома.

В области, как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Ильинское, Тимошкино, Раздоры, Ромашково и элитного коттеджного поселка «Гринфилд». В нескольких случаях взрывчатка, заложенная в дроны, а, по предварительным данным, это были заряды пластита мощностью до 10 кг, сработали на земле и в воздухе. К разрушениям это не привело, жертв и раненых также не было.

После начала атаки в Москве и области была блокирована работа системы GPS, которая могла использоваться для наведения беспилотников на цели. Из-за этого и перекрытия ряда улиц не только образовались пробки, но и возникли проблемы с определением геопозиций, что сказалось на работе такси.

В «Яндекс Такси» сообщили, что стараются исправить ситуацию. «Для этого с помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа»,— отметили в компании, предупредив пользователей о «прыгающих» или вовсе стоящих иконках машин на экранах.

Между тем по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Производство по нему генерал юстиции России, по данным “Ъ”, поручил управлению по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления (ГСУ) СКР. Следует отметить, что с 2014 года сотрудники управления разбираются с множеством уголовных дел, возбужденных в связи с обстрелами ДНР и ЛНР. А в этом году в их производстве оказались дела о других терактах. В частности, о совершенных с территории Украины нападениях боевиков на населенные пункты Брянской и Белгородской областей, а также взрыве, с помощью которого в Санкт-Петербурге во время творческого вечера был убит военкор и популярный блогер Максим Фомин (Владлен Татарский). За всеми этими преступлениями, по версии следствия, стоит руководство ВСУ или украинских спецслужб.

Если, по данным Минобороны, в беспрецедентном для столичного региона налете участвовали восемь беспилотников, то СМИ, Telegram-каналы и военкоры насчитали, что их было больше, отметив, что ни один из дронов не попал в цель. Полицию Москвы и области, поднятую по тревоге, отправили оцеплять места происшествий, помогать с эвакуацией жильцов поврежденных домов, а также искать упавшие беспилотники. Для этого стражам порядка пришлось обойти улицы, десятки населенных пунктов, парков и пустырей.

Собранные с мест происшествий обломки беспилотников и находившаяся в них взрывчатка по постановлениям следователей ГСУ СКР были направлены на экспертизы. В частности, они должны установить, какие именно дроны использовались для нападения.

Впрочем, участники расследования между собой уже называют их «газонокосилками» за характерный звук установленных на аппаратах бензиновых двигателей. О нем говорили и очевидцы налетов. Таким образом, возможно, в атаке использовались дроны, похожие на беспилотники «Герань», активно применяемые Россией в СВО.

На Украине выпускается с десяток различных типов дронов, которые после небольших изменений можно использовать в качестве ударных и разведывательных. От границы Брянской области с Украиной, ближайшей точки, откуда могли совершаться запуски беспилотников, до Москвы около 450 км. Это расстояние вполне могли преодолеть как самые массовые и известные украинские дроны Airborne (ранее их находили в Подмосковье, в том числе со взрывчаткой), так и «Горлица», «Скаэтон» и проч., включая гражданские китайские модели, которые несложно переделать в боевые.

«Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?» — сказал накануне налета мэр столицы Украины Виталий Кличко. А уже после происшедшего советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к атаке беспилотников на столицу России.

В свою очередь, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на нанесенный несколько дней назад удар по штабу военной разведки Украины, военному объекту и центру принятия решений власти этой страны ударили по жилым домам, пытаются запугать граждан России, а «это признак террористической деятельности».

Николай Сергеев