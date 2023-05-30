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Столичные прилеты

Атаку беспилотников расследуют как военное преступление

Как стало известно “Ъ”, утренняя атака дронов на Москву и область, отраженная силами ПВО, расследуется как военное преступление. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт, целью которого являлась попытка властей Украины посеять панику и страх среди жителей столичного региона. При этом особые проблемы нападение доставило силовикам, которых подняли по тревоге и отправили затем искать обломки дронов, а также столичным таксистам — из-за блокирования GPS они не могли добраться до адресов.

По найденным обломкам эксперты должны установить, какие дроны использовались для атаки на Москву и чем они были заряжены

По найденным обломкам эксперты должны установить, какие дроны использовались для атаки на Москву и чем они были заряжены

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По найденным обломкам эксперты должны установить, какие дроны использовались для атаки на Москву и чем они были заряжены

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранним утром жителей Красногорского и Одинцовского городских округов Подмосковья, Новой Москвы, а также Юго-Западного округа столицы разбудили стрельба и взрывы. Как потом сообщили в Минобороны, столицу и ее окрестности атаковали восемь дронов. Пять из них были сбиты из ЗРПК «Панцирь», а еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно, это и были дроны, которые попали в жилые дома на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте и улице Атласова в Новой Москве. К счастью, установленные в них заряды не сработали. Особенно повезло двум студенткам на Профсоюзной, в квартиру которых на 16-м этаже через разбитое окно влетела боевая часть беспилотника, состоящая из КЗ-6 — бронебойного кумулятивного боеприпаса, используемого для уничтожения забетонированных укрытий, взлетно-посадочных полос и проч. Он был заряжен около 1,8 кг смеси тротила и гексогена.

В Москве два человека получили легкие ранения, сообщил мэр города Сергей Собянин, пообещав быстро восстановить повреждения в виде выбитых стекол и испорченных фасадов домов. Позднее он сообщил, что после оказания необходимой помощи, в том числе психологической и социальной, жители вернулись в свои дома.

В области, как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Ильинское, Тимошкино, Раздоры, Ромашково и элитного коттеджного поселка «Гринфилд». В нескольких случаях взрывчатка, заложенная в дроны, а, по предварительным данным, это были заряды пластита мощностью до 10 кг, сработали на земле и в воздухе. К разрушениям это не привело, жертв и раненых также не было.

После начала атаки в Москве и области была блокирована работа системы GPS, которая могла использоваться для наведения беспилотников на цели. Из-за этого и перекрытия ряда улиц не только образовались пробки, но и возникли проблемы с определением геопозиций, что сказалось на работе такси.

В «Яндекс Такси» сообщили, что стараются исправить ситуацию. «Для этого с помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа»,— отметили в компании, предупредив пользователей о «прыгающих» или вовсе стоящих иконках машин на экранах.

Между тем по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Производство по нему генерал юстиции России, по данным “Ъ”, поручил управлению по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления (ГСУ) СКР. Следует отметить, что с 2014 года сотрудники управления разбираются с множеством уголовных дел, возбужденных в связи с обстрелами ДНР и ЛНР. А в этом году в их производстве оказались дела о других терактах. В частности, о совершенных с территории Украины нападениях боевиков на населенные пункты Брянской и Белгородской областей, а также взрыве, с помощью которого в Санкт-Петербурге во время творческого вечера был убит военкор и популярный блогер Максим Фомин (Владлен Татарский). За всеми этими преступлениями, по версии следствия, стоит руководство ВСУ или украинских спецслужб.

Атака беспилотников на Москву: поврежденные дома, работа ПВО, реакция Минобороны. Главное

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Если, по данным Минобороны, в беспрецедентном для столичного региона налете участвовали восемь беспилотников, то СМИ, Telegram-каналы и военкоры насчитали, что их было больше, отметив, что ни один из дронов не попал в цель. Полицию Москвы и области, поднятую по тревоге, отправили оцеплять места происшествий, помогать с эвакуацией жильцов поврежденных домов, а также искать упавшие беспилотники. Для этого стражам порядка пришлось обойти улицы, десятки населенных пунктов, парков и пустырей.

Собранные с мест происшествий обломки беспилотников и находившаяся в них взрывчатка по постановлениям следователей ГСУ СКР были направлены на экспертизы. В частности, они должны установить, какие именно дроны использовались для нападения.

Впрочем, участники расследования между собой уже называют их «газонокосилками» за характерный звук установленных на аппаратах бензиновых двигателей. О нем говорили и очевидцы налетов. Таким образом, возможно, в атаке использовались дроны, похожие на беспилотники «Герань», активно применяемые Россией в СВО.

Почему Владимир Путин оказался не сильно удовлетворен работой ПВО при атаке беспилотников

На Украине выпускается с десяток различных типов дронов, которые после небольших изменений можно использовать в качестве ударных и разведывательных. От границы Брянской области с Украиной, ближайшей точки, откуда могли совершаться запуски беспилотников, до Москвы около 450 км. Это расстояние вполне могли преодолеть как самые массовые и известные украинские дроны Airborne (ранее их находили в Подмосковье, в том числе со взрывчаткой), так и «Горлица», «Скаэтон» и проч., включая гражданские китайские модели, которые несложно переделать в боевые.

«Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?» — сказал накануне налета мэр столицы Украины Виталий Кличко. А уже после происшедшего советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к атаке беспилотников на столицу России.

В свою очередь, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на нанесенный несколько дней назад удар по штабу военной разведки Украины, военному объекту и центру принятия решений власти этой страны ударили по жилым домам, пытаются запугать граждан России, а «это признак террористической деятельности».

Николай Сергеев

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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