Цифровизация растет в цене

В 2022 году почти треть — 36 регионов РФ — не предоставили в Единую информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о медорганизациях и врачах, необходимые для корректной работы геоинформационной карты российского здравоохранения. По предложению Минздрава Госдума рассмотрит правительственные поправки о штрафах за отсутствие такой информации для глав субъектов. В большинстве регионов, опрошенных “Ъ”, наличие проблемы не признают или объясняют проблемы с передачей данных сложностями в работе регионального цифрового контура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Почти треть регионов РФ в 2022 году не вносила данные в подсистемы ЕГИСЗ. Чтобы принудить их это делать, Минздрав разработал проект поправки к КоАП о соответствующих штрафах для глав регионов, где саботируется информобмен с федеральным Минздравом.

Сама ЕГИСЗ запущена в 2018 году, ее основные составляющие и принципы работы регламентируются постановлениями правительства, а подсистемы охватывают различные отрасли предоставления медицинских услуг. Для пациентов самой востребованной частью являются федеральная электронная регистратура и интегрированная электронная медицинская карта с информацией обо всех диагнозах, оказанных медуслугах и медицинских свидетельствах. Минздрав, в свою очередь, также рассматривает ЕГИСЗ как источник важной информации для координации действий регионов — система здравоохранения в РФ управляется на региональном уровне, и сбои в информобмене не позволяют федеральному центру в том числе выстроить полноценную отчетность. Так, в качестве одного из подразделов ЕГИЗС было запланировано создание геоинформационной карты ресурсов с отображением на территории РФ медучреждений и врачей. С 2018 года работа над ЕГИСЗ ведется в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», который является частью нацпроекта «Здравоохранение».

Как следует из пояснительной записки к проекту поправок, 36 регионов РФ (в том числе Московская область, Крым, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ и др.) в первом, втором и третьем кварталах 2022 года не передавали в федеральный реестр медорганизаций (ФРМО) и федеральный регистр медработников (ФРМР) данных, которые необходимы для построения геоинформационной карты. Как отмечается в пояснительной записке, эти данные необходимы для достижения «целей рационального территориального планирования в области здравоохранения», а соблюдение порядка передачи информации региональными минздравами повысит качество медпомощи. Для повышения ответственности субъектов РФ Минздрав предлагает дополнить КоАП новой ст. 6.37, которая позволит Росздравнадзору штрафовать глав регионов, если данные из местного минздрава не поступят в систему вовремя или вообще. Размер штрафа составит от 15 тыс. до 25 тыс. руб., в случае повторного нарушения виновный должен будет заплатить до 30 тыс. руб. либо может быть дисквалифицирован на срок от года до двух лет.

Впрочем, как следует из ответов регионов из списка Минздрава, которые были опрошены “Ъ”, для сложностей с передачей данных были объективные причины — или проблем не возникало. Так, в минздраве Коми “Ъ” пояснили, что республиканская информационно-аналитическая система в первом—третьем кварталах 2022 года не имела сервисов для интеграции с ЕГИСЗ. По данным регионального ведомства, в четвертом квартале регион начал использовать новую единую цифровую платформу, что позволило связать ее с ЕГИСЗ. В минздраве Якутии объяснили, что медучреждения республики работали на системах, позволяющих заполнять необходимые регистры, а в единую систему данные организаций вносились индивидуально.

Напротив, в Амурской области, Крыму, Севастополе и ЯНАО наличия проблем, описанных федеральным Минздравом, не признают. Например, департамент здравоохранения ЯНАО сообщил “Ъ”, что по итогам девяти месяцев 2022 года их регион занимает шестое место в рейтинге Минздрава по цифровой зрелости, что предполагает «полное взаимодействие со всеми сервисами ЕГИСЗ». «Медорганизации Ямала с 2016 года обеспечивают заполнение данных в ФРМР и ФРМО»,—подчеркнули там. В минздраве Крыма “Ъ” также заявили, что не допускали со своей стороны никаких сбоев по передаче данных: «Медицинские организации Крыма проводят постоянную работу в федеральном реестре медицинских организаций и федеральном регистре медицинских работников»,— уточнили в пресс-службе.

Анастасия Мануйлова