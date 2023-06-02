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Коммерсантъ FM
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Otto всюду ушла

Немецкий онлайн-ритейлер продал все свои активы в России

Немецкому онлайн-ритейлеру Otto, объявившему год назад наряду с другими западными компаниями об уходе с российского рынка, удалось продать все свои активы в стране — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость оценочной стоимостью 2,3 млрд руб. досталась оператору мультитемпературных складов Multicold на 50% дешевле. Часть площадей новый владелец уже успел сдать маркетплейсу Ozon.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Два складских объекта площадью 46,8 тыс. кв. м, принадлежавших в Тверской области онлайн-ритейлеру Otto, выкупил оператор мультитемпературных складов Multicold, рассказали несколько источников “Ъ” на рынке недвижимости. Это косвенно подтверждается данными из «СПАРК-Интерфакс», согласно которым гендиректором ООО «Бизнес Сервис», на балансе которого находится один из складов, в мае стал топ-менеджер Multicold Алексей Митрохин.

В Multicold подтвердили “Ъ” факт сделки, не раскрывая детали. В Otto не ответили на запрос.

Немецкий онлайн-ритейлер Otto Group работает в России с 1990 года. Компания развивала бренды Otto, Bonprix и Quelle Russia. В 2018 году группа закрыла российские онлайн-магазины Quelle и Otto. В июле 2022 года на фоне геополитического конфликта Otto Group закрыла и Bonprix, полностью покинув российский рынок.

Multicold — структура российского девелопера RAM Group, который строит и сдает в аренду склады с 2011 года. Оператор развивает сеть мультитемпературных распределительных центров, предоставляющих холодильные складские площади. В Москве и Подмосковье у компании, по собственным данным, общая площадь таких объектов — 185 тыс. кв. м.

По оценке руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Егора Дорофеева, качественные склады в Тверской области сейчас стоят от 50 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть за все объекты Otto новый собственник мог заплатить 2,3 млрд руб. Но в данной ситуации объект приобретен с дисконтом, что стало обычной практикой в сделках с активами уходящих иностранных компаний, рассказал он. При покупке активов иностранного игрока стоимость могла составить 50% от рыночной суммы сделки, напоминает партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина.

По словам источника “Ъ” на рынке недвижимости, бывшие склады Otto на момент сделки не были заполнены арендаторами. Однако после покупки Multicold сдал 7 тыс. кв. м в одном из комплексов интернет-компании Ozon по ставке ниже рыночной. В Ozon подтвердили эту информацию. Остальные площади будут предлагаться по ставке 7 тыс. руб. за 1 кв. м ежегодно, сообщил собеседник “Ъ”. То есть доход Multicold от сдачи в аренду бывших складов Otto может достигать 322 млн руб. в год.

Покупка еще одного объекта оператором мультитемпературных складов необходима для увеличения и диверсификации портфеля, констатирует Егор Дорофеев. В условиях высокого спроса и минимальной доли свободных складов в регионе это становится особенно актуально, добавляет партнер NF Group Константин Фомиченко. По его словам, Тверская область благодаря своему положению находится вблизи крупных транспортных маршрутов.

По данным NF Group, сейчас в регионе много запросов со стороны компаний на аренду складов, в то время как вакансия в сегменте качественных складов практически нулевая. Кроме того, на рынке представлены преимущественно собственные склады компаний, в то время как спекулятивных объектов там гораздо меньше.

На фоне жесткого дефицита площадей на московском рынке арендаторы, для которых локация менее принципиальна, могут рассмотреть размещение в ближайших регионах, в том числе в Твери, отмечает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По данным NF Group, к концу марта в Москве и Подмосковье осталось только 1,6% свободных площадей от общего объема предложения.

Дарья Андрианова, Алина Савицкая

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