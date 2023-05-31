С дроновиками наперевес

Налет беспилотников на Москву подстегнул и без того растущий спрос на системы обнаружения и блокировки дронов, причем не только среди промышленников и транспортников, но и со стороны граждан. Последние, в частности, активно скупают на «Авито» и маркетплейсах пушки для противодействия дронам. По словам продавцов, в основном устройства, как и сами дроны, покупатели направляют в зону военных действий, но некоторые берут и для личных нужд. В то же время эксперты подчеркивают, что подобные системы бесполезны для ликвидации беспилотников, напавших на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После крупного налета беспилотников на Московский регион 30 мая в СМИ начали появляться многочисленные сообщения о том, что предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта проявляют интерес к покупке систем для борьбы с беспилотниками. Об этом, в частности, ТАСС заявили в «Ростехе», в компании Detector Systems сообщили, что в Москве начали активно скупать антидроновые ружья. Достать технику несложно. “Ъ” обнаружил объявления о продаже таких систем на «Авито», Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете»: продавцами выступают частные лица или интернет-магазины.

На «Авито» по запросу «подавитель дронов» размещено 681 объявление по всем регионам. Спрос на антидроновые пушки за последние полгода увеличился в десять раз, так, за неделю продается около 20–50 устройств стоимостью от 130 тыс. руб., рассказал “Ъ” один из продавцов, работающих на «Авито»: «В основном за покупкой обращаются фонды и организации, например, которые отправляют устройства на территорию военной операции». Продавец уточнил, что сам закупает системы в Китае.

Другой собеседник “Ъ”, который также продает антидроновые ружья на «Авито», подтвердил увеличение спроса «в несколько раз за последние три дня».

В ассортименте классифайдов, маркетплейсов и интернет-магазинов представлены антидроновые пушки разной стоимости, так, например, блокиратор «Гарпия» 120W-170W стоит 115–310 тыс. руб. Также в продаже есть антидроновые системы стоимостью от 300 тыс. руб. до нескольких миллионов, например «Контр-БПЛА». Она использует узкополосное глушение и подавление радиочастот, чтобы прервать связь дрона с пультом дистанционного управления. Из описания товара на Ozon следует, что подобные системы применяются в аэропортах, тюрьмах, центрах содержания под стражей, вооруженных силах.

В Ozon и Wildberries отказались от комментариев. В «Яндекс.Маркете» и «Авито» не ответили “Ъ”. Спрос на антидроновые ружья действительно увеличился, наблюдается и рост закупок устройств, которые блокируют GPS-сигналы, подтверждает первый заместитель гендиректора FlyDrone Александр Каниовский.

При этом собеседник “Ъ” из числа продавцов на «Авито» подчеркивает, что выставленные на классифайдах и маркетплейсах устройства не подходят для блокировки дронов, атаковавших Москву: «С такими может справиться только ПВО».

Дроны можно обнаружить с помощью радиопеленгаторов (специализированные антенны), радаров, локаторов и так далее, объясняет гендиректор ООО «Курсир» (компания—участник рынка НТИ «Аэронет») Виталий Муниров: «Иногда используется целый комплекс, когда камера объединяется с пеленгатором или с радаром. С точки зрения цены камера — самая дешевая система для обнаружения, локатор — самая дорогая».

8 беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву и Подмосковье 30 мая, по данным Минобороны

Антидроновые ружья и другие «глушилки» используются против беспилотников, которые управляются с пульта: устройство теряет ориентир и либо приземляется, либо падает, уточняет господин Муниров. «Дроны, которые используют встроенные бортовые системы навигации, невозможно заглушить, они летят в режиме радиомолчания,— добавляет эксперт.— Их можно только сбить средством ПВО».

Беспилотники, которые долетели до Москвы и Подмосковья 30 мая, используют двигатель внутреннего сгорания, который позволяет БПЛА покрывать от 100 до 1,5 тыс. км, отмечает Александр Каниовский: «Антидроновые ружья рассчитаны в основном на перехват каналов управления дронов, а блокираторы GPS меняют конечный пункт беспилотника. Прилетевшие в понедельник БПЛА используют именно GPS-сигналы и летят автоматически, без управления с земли».

По словам господина Каниовского, сейчас подавители дронов в основном закупают энтузиасты для военной операции, а также полиция, частные охранные предприятия и другие организации в сфере безопасности. В середине мая в Санкт-Петербурге появился спецотдел полиции, который использует противодронные электромагнитные ружья для борьбы с беспилотниками (см. “Ъ” от 12 мая). В Kaspersky Antidrone добавили, что интерес к промышленным системам для ликвидации дронов растет и в аэропортах.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова, Вадим Красников