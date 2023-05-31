Мозамбик показал себя для разных сторон

Глава МИД РФ Сергей Лавров, совершающий африканское турне в рамках борьбы за континент с «коллективным Западом» и подготовки саммита Россия—Африка (26–29 июля), сделал остановку в Мозамбике. Он прилетел туда во вторник вечером после посещения Кении и Бурунди. На этот раз задачи по поиску новых направлений взаимодействия и разъяснению политики России осложнялись тем, что перед российским министром в Мозамбике побывали делегации Великобритании, Японии и Украины. И каждая из них уже донесла до мозамбикских коллег свою точку зрения на происходящее в мире. Как Сергей Лавров в противовес главе МИД Украины Дмитрию Кулебе убеждал мозамбикскую сторону в своей правоте и необходимости развивать сотрудничество, наблюдала в Мапуту корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Мозамбика Филипе Ньюси (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Мозамбика Филипе Ньюси (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров прилетел в Мозамбик во вторник вечером. «Третья страна за день»,— написала по прибытии в Мапуту официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. График главы МИД РФ и правда вышел плотным: утром 30 мая российская делегация была еще в Кении, днем вела переговоры в Бурунди, а на закате уже находилась на пути в Мозамбик.

Впрочем, официальные встречи с представителями очередной республики прошли уже утром в среду, а значит, перевести дух и с новыми силами бороться за влияние в Африке у министра и делегации все же было. Сперва Сергей Лавров провел переговоры с замминистра иностранных дел Мануэлем Гонсалвешем и министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Карлушем Мешкитой, а затем главу МИД РФ принял президент Филипе Ньюси. Российских журналистов на встречу с лидером страны не пустили, а потому оставалось только верить на слово, что диалог прошел в самой что ни на есть лучшей атмосфере.

«Во время встречи президент дал высокую оценку возрождению российско-мозамбикских отношений после 2015 года»,— заявил господин Мешкита в ходе пресс-конференции. По его словам, президент Мозамбика «с энтузиазмом и надеждой» высказался за дальнейшее развитие сотрудничества между странами и выступил за укрепление кооперации в правовой, дипломатической, экономической, социальной и культурной областях.

Господин Лавров же сообщил, что во время переговоров с президентом договорился о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

«Президент Филипе Ньюси подтвердил приоритетность для Мозамбика развития отношений с РФ»,— заверил Сергей Лавров, отметив исторический характер контактов между двумя странами, которые, судя по словам господина Мешкиты, приходится почему-то возрождать. Отдельно российский министр напомнил, что в свое время СССР сильно помог Мозамбику в его борьбе за независимость.

Примечательно, что у главы МИД Мозамбика Вероники Макамо возможности переговорить с российским коллегой по какой-то причине не нашлось. Хотя для встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который на прошлой неделе посетил Мапуту в рамках своего второго за год африканского турне, она время уделила.

«Мы договорились работать над активизацией двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов,— сообщил тогда по итогам переговоров. Вместе с тем министр заявил о готовности Украины включить Мозамбик в перечень стран-получателей украинского зерна в рамках гуманитарной инициативы президента Владимира Зеленского «Grain From Ukraine». Известно также, что глава МИД Украины призвал Мозамбик присоединиться к реализации «формулы мира», предложенной украинским президентом в ноябре 2022 года на саммите G20. Господин Кулеба даже заверил, что президент Филипе Ньюси «выразил солидарность с народом Украины».

«Согласие открыть украинское посольство совершенно не означает, что мы оказываемся под влиянием и следуем инструкциям Украины,— заявил господин Мешкита, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ», усомнившейся в нейтральной позиции Мозамбика.

Дипломат косвенно подтвердил, что делегация Дмитрия Кулебы призывала Мозамбик отменить визит Сергея Лаврова в страну. «Если бы мы следовали (украинским.— “Ъ”) инструкциям, мы должны были сказать: "Нет, ваш визит невозможен". Но мы говорим: "Добро пожаловать!"» — убеждал Карлуш Мешкита.

«Мы с уважением относимся к праву любого государства общаться с коллегами из разных частей мира,— тем временем изложил позицию российской стороны Сергей Лавров.— Мы ценим, уважаем взвешенный, сбалансированный подход Мозамбика, который сам определяет для себя свою позицию».

Напомним, в украинском конфликте Мозамбик, подобно большинству африканских стран, действительно придерживается нейтралитета. 23 февраля 2023 года на Генассамблее ООН страна воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции, призывающей Россию вывести войска с территории Украины.

Между тем, пока Россия и Украина заочно выясняют отношения в Африке, пытаясь перетянуть на свою сторону африканских партнеров, члены «Группы семи» делают упор на активизации экономико-инвестиционного сотрудничества. 17 мая Филипе Ньюси принял британского министра по вопросам развития и Африки Эндрю Митчелла, который передал президенту приглашение премьер-министра Великобритании Риши Сунака на второй Британо-африканский инвестиционный саммит, намеченный на 23–24 апреля 2024 года. А 4 мая Мозамбик посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он заявил, что Токио намерен углублять отношения с Мапуту, «особенно в энергетическом секторе».

При этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике премьер Японии не преминул возложить ответственность за проблемы Африки на Россию: «Многие страны так называемого глобального Юга пострадали от высоких цен на продовольствие и энергоносители. Причину этой проблемы следует искать во вторжении России в Украину»,— сказал тогда господин Кисида.

По словам Сергея Лаврова, в этом и заключается основное отличие российского подхода в контактах с партнерами от западного. «Во всех наших контактах и здесь, и в других странах… конечно же, обсуждается украинская тема. Мы излагаем свои оценки и свои подходы… Мы разъясняем и с уважением относимся к умственным способностям наших собеседников, полагая, что они сами в состоянии сделать выводы, а Запад такого уважения не проявляет»,— сказал в Мапуту глава МИД РФ.

Он отметил, что западные страны «никаких особых подходов не излагают», а просто фактически диктуют другим план действий: «Россия — агрессор, вы должны осудить, проголосовать, как мы скажем, присоединиться к санкциям».