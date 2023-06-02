Запретный сервер сладок

Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell и других. Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране. Но участники IT-рынка и операторы центров обработки данных говорят, что текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения спроса, а в случае ограничений она только дополнительно подорожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на рынке электроники рассказал, что Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей ограничение параллельного импорта вычислительной техники. В частности, консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики, уточнил другой собеседник “Ъ”, рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил “Ъ”, что инициатива обсуждается: министерство «ждет более конкретно сформулированных предложений». Источник “Ъ” на рынке утверждает, что «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен». В АНО ВТ не ответили “Ъ”. В Минцифры полагают, что «рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».

В 2022 году поставки серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и запчастей для вычислительных машин сократились на 15%, до $6,6 млрд, отмечает один из собеседников “Ъ”, ссылаясь на информацию Федеральной таможенной службы. Физический объем импорта, по его словам, снизился на 24%, до порядка 41 млн устройств: «Лидерами стали азиатские производители, доля американских и европейских сократилась в десятки раз».

После начала военных действий на Украине и отказа большинства вендоров от поставок в РФ отечественные IT-компании много говорили о проблемах с получением техники. В частности, VK просил Минцифры найти поставщика «десятков тысяч серверов». (см. “Ъ” от 25 апреля 2022 года).

В результате еще год назад в России легализовали ввоз электроники без разрешения правообладателя, так называемый параллельный импорт (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года), против которого теперь и выступают отечественные вендоры.

Представитель российского производителя вычислительной техники «Аквариус» подтвердил желание ограничить параллельный импорт, признав при этом невозможность его полной остановки: «Необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране». В «Аквариусе» добавили, что отрасль готовит предложения для Минпромторга.

На уровне клиентских продуктов, серверов стандартной архитектуры и СХД начального и среднего уровня на текущий момент дефицита техники нет, отмечает управляющий партнер ГК F+ tech Алексей Мельников: «Это обусловлено завершением перенастройки логистических каналов параллельного импорта, большим объемом комплектующих и готовых продуктов на спекулятивном рынке Азии, а также большими запасами оборудования у поставщиков в РФ». Господин Мельников подчеркивает, что есть большой спрос на российское оборудование, особенно входящее в реестр Минпромторга, поэтому, говорит он, в 2022 году отечественные разработчики увеличили инвестиции в производство.

Однако дистрибуторы и покупатели против резких шагов. «Сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования»,— подчеркивает представитель РАТЭК (входят «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», Huawei и другие) Антон Гуськов.

Ограничение поставок иностранной вычислительной техники затормозит развитие некоторых направлений IT-отраслей, в том числе финансового сектора, облачных платформ и др., добавляет основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков: «Сейчас российские СХД и серверы не способны полностью удовлетворить потребность рынка, как в количественном плане, так и в техническом». Также, отмечает он, в случае введения ограничений вырастет стоимость не только иностранных решений, но и российских, что скажется на конечной цене услуг IT-компаний.

Тимофей Корнев; Никита Королев, Нижний Новгород