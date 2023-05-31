Ему фронт милее комитета

«Единая Россия» в среду провела заседание генсовета, на котором Дмитрий Хубезов попросился в отставку с поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы поехать на фронт. Генсовет одобрил его предложение выдвинуть на этот пост зампреда комитета Бадму Башанкаева. Также единороссы подвели итоги партийных праймериз и включили в свою народную программу два новых раздела, посвященных развитию новых территорий и внутреннего туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хубезов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Хубезов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Главной сенсацией генсовета стал добровольный уход Дмитрия Хубезова с поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы поехать на фронт. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя,— обратился депутат к однопартийцам во главе с присутствующим на генсовете председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.— Когда я уезжал в первый раз, я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт».

Господин Хубезов отметил, что во время его отсутствия столь ответственный участок думской работы не должен оставаться без присмотра, поэтому порекомендовал на должность главы комитета своего заместителя Бадму Башанкаева: «Уверен, справится лучше меня».

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине (СВО) спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал глав комитетов, которые пропускают заседания Совета Думы из-за поездок в зону СВО и занимаются «несвойственной деятельностью». По словам источников, в непубличных беседах он называл в том числе и имя Дмитрия Хубезова. Вскоре после объявления 21 сентября президентом частичной мобилизации спикер на пленарном заседании призвал депутатов спросить с себя, что они могут сделать и какая помощь стране с их стороны будет эффективна. Несколько парламентариев, включая Дмитрия Хубезова, тут же написали заявления руководству о намерении отправиться на фронт добровольцами. Глава комитета по охране здоровья служил в военном госпитале под Лисичанском, в нескольких километрах от линии фронта. После истечения контракта он продлил его на второй срок.

Выслушав депутата-добровольца, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев поинтересовался мнением министра здравоохранения Михаила Мурашко, участвующего в заседании генсовета по видеосвязи: «Как нам голосовать?» Господин Мурашко поблагодарил господина Хубезова за совместную работу и поддержал кандидатуру Бадмы Башанкаева, отметив, что он «потомственный врач, хорошо зарекомендовал себя как в практической медицине, так и в организации, показал себя как человек с мощной гражданской позицией». Не было возражений и у председателя комиссии генсовета «Единой России» Дениса Проценко.

Слово взял господин Башанкаев: «Хочу сказать спасибо Дмитрию Анатольевичу Хубезову — своему наставнику как в медицине, так и в политике, мы оба с ним колопроктологи».

Затем единороссы проголосовали за то, чтобы освободить Дмитрия Хубезова от должности и рекомендовать на нее Бадму Башанкаева.

Генсовет также подвел итоги партийных праймериз, которые проходили с 22 по 28 мая. В голосовании приняли участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей. В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате. Дмитрий Медведев сообщил, что система предварительного голосования «Единой России» выдержала кибератаки из-за рубежа: «Это наши "друзья" старались нам сорвать эти процедуры, но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся».

В ходе заседания секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак также предложил утвердить 15 губернаторов в качестве первых номеров списков кандидатов на выборах в заксобрания: Александра Авдеева (Владимирская область), Александра Цыбульского (Архангельская область), Юрий Бездудного (НАО), Алексея Цыденова (Бурятия), Бату Хасикова (Калмыкия), Айсена Николаева (Якутия), Сергея Цивилева (Кузбасс), Игоря Кобзева (Иркутская область), Радия Хабирова (Башкирия), Василия Голубева (Ростовская область), Василия Анохина (Смоленская область), Дениса Пушилина (ДНР), Леонида Пасечника (ЛНР), Евгения Балицкого (Запорожская область) и Владимира Сальдо (Херсонская область). Единственным «паровозом» не из числа действующих губернаторов, которого назвал господин Турчак, стал депутат Госдумы Сергей Сокол: он будет баллотироваться на пост главы Хакасии и одновременно вести единороссов в Верховный совет республики.

Многим из перечисленных губернаторов примерять на себя роль «паровозов» не впервой. Так, Алексей Цыденов, Айсен Николаев, Сергей Цивилев и Василий Голубев уже возглавляли списки единороссов на выборах в заксобрания пять лет назад. Еще несколько губернаторов — Радий Хабиров, Бату Хасиков и Александр Авдеев — сменят в этом статусе своих предшественников (в 2018 году в Башкирии список ЕР возглавлял экс-глава республики Рустэм Хамитов, в Калмыкии — экс-глава Алексей Орлов, а во Владимирской области — бывший губернатор Светлана Орлова). Наконец, Александр Цыбульский, будучи пять лет назад главой НАО, вел единороссов в собрание депутатов автономного округа, а теперь, став губернатором Архангельской области, поведет их в областное заксобрание. О том, что лидерами списков ЕР на выборах в заксобрания новых субъектов станут Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, “Ъ” сообщал еще в марте (см. “Ъ” от 30 марта).

Действующие губернаторы не будут возглавлять списки ЕР только в Ульяновской области, которой руководит представитель КПРФ Алексей Русских, а также в Ивановской области и Забайкальском крае. Для глав последних двух регионов Станислава Воскресенского и Александра Осипова это привычная ситуация: пять лет назад ивановских единороссов в заксобрание вел спикер Виктор Смирнов, а забайкальских — герой-космонавт Евгений Тарелкин. Наконец, губернатора-«паровоза» не будет в Ярославской области, поскольку там на выборах просто отсутствует головная часть списка.

Кроме того, единороссы на заседании генсовета добавили в свою «Народную программу» два раздела, посвященные развитию новых территорий и внутреннего туризма.

Господин Медведев предложил создать интернет-портал «Я в России» для жителей новых территорий, который информировал бы их о полагающихся им по российским законам льготах и пособиях, помогал в оформлении документов и выдавал пошаговые инструкции для решения тех или иных проблем.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах