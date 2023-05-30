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«Ореховским» подсчитали все убийства

Участники преступного сообщества получили от десяти лет до пожизненного заключения

Пожизненным заключением для одного из подсудимых и длительными — от 10 до 19 лет колонии — для остальных завершился в Московском областном суде, скорее всего, последний из процессов по уголовным делам в отношении бывших участников ореховского организованного преступного сообщества (ОПС). Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали семерых членов одинцовской банды «ореховских» Дмитрия Белкина (Белок, уже отбывает наказание) виновными в двух десятках убийств и покушений. Почти все преступления были совершены группировкой ради получения контроля над крупнейшим рынком подмосковного Одинцово, а среди жертв бандитов была известный московский адвокат Татьяна Акимцева, представлявшая интересы законного владельца торговой организации.

Сергей Фролов по делу «ореховских» получил пожизненное заключение

Сергей Фролов по делу «ореховских» получил пожизненное заключение

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сергей Фролов по делу «ореховских» получил пожизненное заключение

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Московский областной суд при участии присяжных рассматривал дело членов ореховского ОПС три года. За это время один из подсудимых, Аслан Сулейманов, умер. По результатам слушаний коллегия заседателей признала Сергея Фролова (Болтон), Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова и Владимира Гольчевского виновными в инкриминируемых им преступлениях и не заслуживающими снисхождения. После этого стало ясно, что приговор будет весьма суровым. Так и произошло. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях суд признал всех семерых подсудимых виновными в участии в организованном преступном сообществе, создании банды или участии в ней, убийствах и покушениях, а также незаконном обороте оружия (ст. 210, 209, 105 и 222 УК РФ). Как установил суд, всего на счету банды 14 убийств, 9 покушений и один эпизод приготовления к убийству.

В результате Сергей Фролов, которому, к слову, после разгрома правоохранителями ореховского ОПС в конце 1990-х удавалось на протяжении 17 лет скрываться от следствия, был приговорен к пожизненному заключению. Его ближайший помощник Саркисян получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тыс. руб. Остальным подсудимым также было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 17 лет.

Как ранее сообщал “Ъ”, в материалах насчитывающего около ста томов уголовного дела собраны эпизоды, связанные с многолетней борьбой лидеров ореховской группировки за контроль над торговым комплексом «Одинцовское подворье». Дело в том, что изначально совладельцем одного из крупнейших подмосковных рынков была фирма «Финэкс», зарегистрированная на жену и мать одного из лидеров «ореховских» Дмитрия Белкина (Белок). После того как прокуратура и милиция занялись «ореховскими», именно по приказу Белка в октябре 1998 года был убит тридцатилетний следователь Юрий Керезь — он отказался за взятку в размере $1 млн прекратить расследование. Убийство господина Керезя привело к тому, что в столичной прокуратуре была создана специальная следственная группа в составе управления по расследованию бандитизма, которая занялась «ореховскими». В короткий срок группировка была разгромлена. Тогда несколько человек, включая Белка и Болтона, опасаясь ареста, перешли на нелегальное положение. Так, Белкин с поддельным болгарским паспортом уехал за границу. При этом его родственникам руководство одинцовского рынка продолжало ежемесячно платить $20 тыс., опасаясь расправы со стороны бандитов, оставшихся на свободе. Однако после того, как Белка в Испании сначала задержали, а потом экстрадировали в Россию, эти выплаты прекратились, что не устроило уже Болтона и его приятеля, «ореховского» боевика Игоря Сосновского (Чипит), который ранее спецназовцем участвовал в боевых действиях в Афганистане. Тогда они, сколотив новую банду, организовали серию покушений на владельца «Одинцовского подворья» Сергея Журбу, его юристов и помощников.

Так, 17 июля 2010 года Range Rover, в котором находились господин Журба, его охрана и водитель, был расстрелян из двух автоматов — в иномарку попало 98 пуль. От полученных ранений охранник бизнесмена скончался на месте, а водитель и господин Журба получили ранения. Спустя четыре года в Одинцово бандиты все же застрелили выжившего при покушении водителя во дворе его дома, стремясь напугать его работодателя.

В 2014–2015 годах группировка Болтона и Чипита развязала настоящую войну за рынок. В июне 2014 года засевший на чердаке жилого дома киллер из снайперской винтовки попал находившемуся на улице владельцу «Одинцовского подворья» в спину, но тот выжил. В том же году в Одинцовском районе были расстреляны заместитель генерального директора «Одинцовского подворья» Виталий Моисеев и его жена. Автомобиль Volvo с их телами обнаружили в кювете неподалеку от ворот частного дома, где проживала семья. По подсчетам криминалистов, по иномарке выпустили не менее трех десятков пуль.

В сентябре 2014 года «ореховские» расправились с известным адвокатом Татьяной Акимцевой, которая представляла интересы господина Журбы в судебных тяжбах. Преступник подстерег жертву около подъезда ее дома на улице Гашека в центре Москвы и в упор разрядил обойму пистолета в адвоката и ее водителя. Оба погибли на месте. Еще одного адвоката господина Журбы, сотрудника адвокатского бюро «Деловая защита» Ивана Леонтьева, «ореховские» убили в 2015 году.

Не жалели бандиты и своих. Так, они расправились с Виктором Сидоровым, который входил в ореховскую группировку, но, по мнению лидеров банды, слишком откровенничал со следователями.

В материалах уголовного дела отмечается, что все свои преступления бандиты тщательно планировали, не оставляя после себя ни малейших следов и даже не попадая под обзор камер видеонаблюдения.

Когда члены группировки были задержаны, у них был изъят целый арсенал оружия. Например, в тайнике в Тверской области хранились огнемет и противотанковый гранатомет, с помощью которых планировалось взорвать автомобили господина Журбы и его охраны, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы Нагана, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.

Стоит отметить, что Игорь Сосновский, в отличие от остальных членов банды, признал вину и ранее был приговорен к 18 годам и 8 месяцам колонии, Дмитрий Белкин, как и другие главные лидеры «ореховских», осужден на пожизненное заключение. Дело, которое рассмотрел Мособлсуд, фактически подводит черту под расследованием деятельности ореховского ОПС.

Владислав Трифонов

Фотогалерея

История ореховской преступной группировки

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Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы. &lt;br> На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.
На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Фото: Автор неизвестен

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

Фото: «Прайм Крайм»

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Фото: Автор неизвестен

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы. &lt;br> На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Фото: Автор неизвестен

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

Фото: Автор неизвестен

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Фото: Из личного архива Леонида Клещенко

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка. &lt;br> На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.
На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

Фото: Из личного архива Андрея Пылева

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Фото: Автор неизвестен

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Фото: Автор неизвестен

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева). &lt;br>На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).
На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

Фото: Из личного архива Сергея Володина

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Фото: Автор неизвестен

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Фото: Wikipedia

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.
На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Фото: Автор неизвестен

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

Фото: «Прайм Крайм»

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Фото: Автор неизвестен

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Фото: Автор неизвестен

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

Фото: Автор неизвестен

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Фото: Из личного архива Леонида Клещенко

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.
На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

Фото: Из личного архива Андрея Пылева

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Фото: Автор неизвестен

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Фото: Автор неизвестен

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).
На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

Фото: Из личного архива Сергея Володина

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Фото: Автор неизвестен

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Фото: Wikipedia

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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