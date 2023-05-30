«Ореховским» подсчитали все убийства

Пожизненным заключением для одного из подсудимых и длительными — от 10 до 19 лет колонии — для остальных завершился в Московском областном суде, скорее всего, последний из процессов по уголовным делам в отношении бывших участников ореховского организованного преступного сообщества (ОПС). Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали семерых членов одинцовской банды «ореховских» Дмитрия Белкина (Белок, уже отбывает наказание) виновными в двух десятках убийств и покушений. Почти все преступления были совершены группировкой ради получения контроля над крупнейшим рынком подмосковного Одинцово, а среди жертв бандитов была известный московский адвокат Татьяна Акимцева, представлявшая интересы законного владельца торговой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фролов по делу «ореховских» получил пожизненное заключение

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Сергей Фролов по делу «ореховских» получил пожизненное заключение

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Московский областной суд при участии присяжных рассматривал дело членов ореховского ОПС три года. За это время один из подсудимых, Аслан Сулейманов, умер. По результатам слушаний коллегия заседателей признала Сергея Фролова (Болтон), Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова и Владимира Гольчевского виновными в инкриминируемых им преступлениях и не заслуживающими снисхождения. После этого стало ясно, что приговор будет весьма суровым. Так и произошло. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях суд признал всех семерых подсудимых виновными в участии в организованном преступном сообществе, создании банды или участии в ней, убийствах и покушениях, а также незаконном обороте оружия (ст. 210, 209, 105 и 222 УК РФ). Как установил суд, всего на счету банды 14 убийств, 9 покушений и один эпизод приготовления к убийству.

В результате Сергей Фролов, которому, к слову, после разгрома правоохранителями ореховского ОПС в конце 1990-х удавалось на протяжении 17 лет скрываться от следствия, был приговорен к пожизненному заключению. Его ближайший помощник Саркисян получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тыс. руб. Остальным подсудимым также было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 17 лет.

Как ранее сообщал “Ъ”, в материалах насчитывающего около ста томов уголовного дела собраны эпизоды, связанные с многолетней борьбой лидеров ореховской группировки за контроль над торговым комплексом «Одинцовское подворье». Дело в том, что изначально совладельцем одного из крупнейших подмосковных рынков была фирма «Финэкс», зарегистрированная на жену и мать одного из лидеров «ореховских» Дмитрия Белкина (Белок). После того как прокуратура и милиция занялись «ореховскими», именно по приказу Белка в октябре 1998 года был убит тридцатилетний следователь Юрий Керезь — он отказался за взятку в размере $1 млн прекратить расследование. Убийство господина Керезя привело к тому, что в столичной прокуратуре была создана специальная следственная группа в составе управления по расследованию бандитизма, которая занялась «ореховскими». В короткий срок группировка была разгромлена. Тогда несколько человек, включая Белка и Болтона, опасаясь ареста, перешли на нелегальное положение. Так, Белкин с поддельным болгарским паспортом уехал за границу. При этом его родственникам руководство одинцовского рынка продолжало ежемесячно платить $20 тыс., опасаясь расправы со стороны бандитов, оставшихся на свободе. Однако после того, как Белка в Испании сначала задержали, а потом экстрадировали в Россию, эти выплаты прекратились, что не устроило уже Болтона и его приятеля, «ореховского» боевика Игоря Сосновского (Чипит), который ранее спецназовцем участвовал в боевых действиях в Афганистане. Тогда они, сколотив новую банду, организовали серию покушений на владельца «Одинцовского подворья» Сергея Журбу, его юристов и помощников.

Так, 17 июля 2010 года Range Rover, в котором находились господин Журба, его охрана и водитель, был расстрелян из двух автоматов — в иномарку попало 98 пуль. От полученных ранений охранник бизнесмена скончался на месте, а водитель и господин Журба получили ранения. Спустя четыре года в Одинцово бандиты все же застрелили выжившего при покушении водителя во дворе его дома, стремясь напугать его работодателя.

В 2014–2015 годах группировка Болтона и Чипита развязала настоящую войну за рынок. В июне 2014 года засевший на чердаке жилого дома киллер из снайперской винтовки попал находившемуся на улице владельцу «Одинцовского подворья» в спину, но тот выжил. В том же году в Одинцовском районе были расстреляны заместитель генерального директора «Одинцовского подворья» Виталий Моисеев и его жена. Автомобиль Volvo с их телами обнаружили в кювете неподалеку от ворот частного дома, где проживала семья. По подсчетам криминалистов, по иномарке выпустили не менее трех десятков пуль.

В сентябре 2014 года «ореховские» расправились с известным адвокатом Татьяной Акимцевой, которая представляла интересы господина Журбы в судебных тяжбах. Преступник подстерег жертву около подъезда ее дома на улице Гашека в центре Москвы и в упор разрядил обойму пистолета в адвоката и ее водителя. Оба погибли на месте. Еще одного адвоката господина Журбы, сотрудника адвокатского бюро «Деловая защита» Ивана Леонтьева, «ореховские» убили в 2015 году.

Не жалели бандиты и своих. Так, они расправились с Виктором Сидоровым, который входил в ореховскую группировку, но, по мнению лидеров банды, слишком откровенничал со следователями.

В материалах уголовного дела отмечается, что все свои преступления бандиты тщательно планировали, не оставляя после себя ни малейших следов и даже не попадая под обзор камер видеонаблюдения.

Когда члены группировки были задержаны, у них был изъят целый арсенал оружия. Например, в тайнике в Тверской области хранились огнемет и противотанковый гранатомет, с помощью которых планировалось взорвать автомобили господина Журбы и его охраны, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы Нагана, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.

Стоит отметить, что Игорь Сосновский, в отличие от остальных членов банды, признал вину и ранее был приговорен к 18 годам и 8 месяцам колонии, Дмитрий Белкин, как и другие главные лидеры «ореховских», осужден на пожизненное заключение. Дело, которое рассмотрел Мособлсуд, фактически подводит черту под расследованием деятельности ореховского ОПС.

Владислав Трифонов