Пункты передачи партнеров

Регулярные конфликты Wildberries с партнерами уже сказываются на популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ). По данным Tinkoff eCommerce, за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ среди крупнейших игроков сократилась с 43% до 38%, в то время как Ozon и «Яндекс.Маркету» удалось увеличить показатели. При сохранении текущих подходов к решению конфликтов тенденция может продолжиться, отмечают эксперты. В то же время Wildberries и его клиенты вряд ли сильно пострадают: у лидеров рынка сейчас высокий уровень покрытия ПВЗ в крупных городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

За апрель 2023 года доля работающих по франшизе Wildberries ПВЗ среди крупнейших маркетплейсов сократилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 38% месяц к месяцу, подсчитали в Tinkoff eCommerce. У Ozon и «Яндекс.Маркета» за этот период показатели выросли на 3 п. п., до 28%, и на 2 п. п., до 15% соответственно. За год, с апреля 2022 по апрель 2023 года, по данным Tinkoff eCommerce, доля монобрендовых ПВЗ Wildberries снизилась на 11 п. п. У Ozon и «Яндекс.Маркета» показатели выросли на 3 и 10 п. п. соответственно.

В марте между Wildberries и несколькими управляющими ПВЗ разгорелся конфликт из-за штрафов за подмену товаров покупателями, когда операторы пунктов выдачи заказов угрожали закрытием объектов. Wildberries тогда приостановила списание новых штрафов, провела встречи с партнерами, пообещала улучшить обратную связь и систему арбитража. Затем стало известно о подписании онлайн-платформ с ПВЗ соглашений о принципах совместной работы.

В Wildberries заявили “Ъ”, что доля партнерских ПВЗ из общего числа у маркетплейса остается на уровне марта 2023 года, а год к году показатель вырос на 6%. По собственным данным, сеть Wildberries насчитывает около 30 тыс. ПВЗ, из которых 62% партнерские. У Ozon по всей стране действует более 25 тыс. пунктов выдачи заказов. По словам источника “Ъ” в компании, на долю собственных ПВЗ приходится менее 3%. Директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко отметил, что для маркетплейса развитие сети ПВЗ — приоритет в 2023 году, так как на доставку в такие пункты приходится 8 из 10 заказов. У «Яндекс.Маркета» на апрель этого года работает около 13 тыс. ПВЗ, что в два раза больше, чем в начале этого года, и в шесть раз превышает показатель апреля 2022 года, сообщили в компании.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что негативная новостная повестка вокруг маркетплейсов и наличие неразрешенных конфликтов с уже действующими партнерами влияет на решение предпринимателя по выбору площадки для открытия ПВЗ. По оценке Franshiza.ru, сегодня емкость спроса на франшизу ПВЗ Ozon превышает совокупный спрос на пункты выдачи заказов Wildberries и «Яндекс.Маркета».

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов считает, что негативный новостной фон — не главный фактор для предпринимателей при выборе той или иной франшизы ПВЗ. По его словам, «о специфике работы с Wildberries было известно всегда», но производители и селлеры бурным потоком шли на этот маркетплейс. Если Wildberries не изменит подход к отработке конфликтных ситуаций с партнерами, продолжает господин Кургузов, то тенденция сокращения доли маркетплейса среди операторов ПВЗ может сохраниться.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что некоторые операторы ПВЗ, которые столкнулись со сложностями при работе с Wildberries, могли переключиться на франшизу «Яндекс.Маркета» и Ozon. Но, подчеркивает эксперт, уровень покрытия ПВЗ Wildberries и Ozon в крупных городах уже позволяет обеспечить хороший уровень доступности таких объектов. Так, поясняет господин Бурмистров, из трех крупнейших игроков только «Яндекс.Маркет» активно наращивает сеть ПВЗ. А Ozon, к примеру, сосредоточился на развитии в небольших населенных пунктах и точечном расширении в крупных городах, добавляет эксперт. В 2022 году рост интереса к открытию ПВЗ в России в целом замедлялся по мере насыщения этого рынка и общего снижения деловой активности (см. “Ъ” от 6 февраля).

Алина Савицкая