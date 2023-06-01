Люди БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров, всю неделю налаживавший двусторонние связи с африканскими странами, наконец добрался до ЮАР. В Кейптауне министра ждала многосторонняя встреча с коллегами по БРИКС из Бразилии, Индии, ЮАР и Китая. Последний, правда, послал на заседание замминистра иностранных дел, но от этого борьба за многополярный мир, которой были заняты дипломаты, сильно не пострадала. Куда больше шансов оттеснить на второй план главную тему всех встреч политического клуба, ставшего особо важным для Москвы в силу резкого сокращения доступности других международных площадок, было у вопроса очного участия в августовском саммите БРИКС президента РФ Владимира Путина. Препятствием к этому могла бы оказаться выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест. ЮАР, будучи хозяйкой встречи лидеров «пятерки», российского президента к себе пригласила. И, будучи участницей МУС, всячески пытается найти причину не исполнять решение судей, не поссорившись при этом с мировым сообществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Фото: Пресс-служба МИД России

Переговоры в финальной точке третьего с начала года африканского турне Сергея Лаврова, в отличие от предыдущих остановок в Кении, Бурунди и Мозамбике, где глава МИД РФ все больше обсуждал двусторонние отношения и рассказывал о потенциале предстоящего в июле саммита Россия—Африка, оказались гораздо многостороннее. В Кейптауне господина Лаврова ждали коллеги по БРИКС — организации, значимость которой для Москвы в условиях резко сократившихся доступных международных площадок сложно переоценить, а также приглашенные представители других стран. Тех, которые заинтересованы в углубленном партнерстве с этим политическим клубом или хотят вступить в его ряды.

Значение этой площадки для международного сообщества накануне ярко описал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, БРИКС «становится главным механизмом передовых процессов перемен в мировой геополитике» и символизирует конец однополярного мира, «в котором североамериканская империя доминировала».

Он даже признался президенту Бразилии Луле да Силве в желании «стать скромной частью БРИКС». Подтверждением слов господина Мадуро отчасти можно считать тот факт, что помимо встречи 1 июня министров иностранных дел стран БРИКС на 2-е число в Кейптауне запланирована встреча «друзей БРИКС», на которую приехали министры из 15 государств «глобального Юга».

Прозвучавшие на встрече «пятерки» выступления в целом были созвучны словам Николаса Мадуро, хотя и несколько более сдержанными. Открывавшая заседание южноафриканский министр Наледи Пандор заявила: «Наше партнерство должно продвигать глобальное лидерство в мире, раздробленном в результате глобальной конкуренции, геополитического напряжения, неравенства и ухудшающейся ситуации с международной безопасностью».

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар также решительно, но сдержанно заверил коллег, что «глобальная обстановка требует от стран БРИКС серьезного, конструктивного и коллективного подхода к ключевым современным проблемам». «Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что мир многополярен, что он восстанавливает баланс и что старые способы не могут справиться с новыми ситуациями»,— предупредил дипломат.

Между тем идею многополярности настойчивее других проводили замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и Сергей Лавров, решившие, в отличие от коллег из ЮАР, Индии и Бразилии, выступить на родных языках. «Я буду говорить на русском… чтобы подчеркнуть многополярность»,— сказал господин Лавров. Впрочем, похоже, слушали их коллеги все равно в переводе на «однополярный» язык. У иностранных же журналистов, собравшихся зафиксировать борьбу «пятерки» за многополярность, синхронного перевода не оказалось. Теряясь в догадках, что же сказал Сергей Лавров, они обратились к российским коллегам, спрашивая, нет ли у них речи главы МИД РФ на английском. Но ее в тот момент не было ни у кого.

А в ней российский дипломат сосредоточился на идее противопоставления двух подходов — глобализации и многополярности.

«На фоне действий Запада наши страны вместе со всеми государствами глобального большинства должны активно искать универсальные совместные ответы на вызовы современности»,— убеждал коллег господин Лавров, подчеркивая, что именно БРИКС остается примером «подлинной многосторонности — инклюзивной, универсальной и не дискриминационной».

«Пока широко распространены проявления гегемонизма, односторонности, от этого страдают прежде всего глобальный Юг и глобальный Восток. Запад путем санкций и финансового шантажа упорно пытается влиять на выбор экономической модели и торговых партнеров суверенными государствами, ограничивая их возможности»,— говорил Сергей Лавров.

Одной из ключевых стратегических тем клуба было его расширение. В разных формах желание присоединиться к формату выражали семь-восемь государств. Особое внимание этому вопросу в ходе встречи уделили господа Лавров и Джайшанкар. Оба они отметили, что сверка подходов участников БРИКС — одна из приоритетных тем заседания. «Решения, которые мы принимаем, имеют далеко идущие последствия»,— многозначительно заявил глава МИД Индии.

Впрочем, из итоговой пресс-конференции стало понятно, что сверка если и прошла, то решения точно пока еще не приняты.

Между тем, как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, одной из ключевых задач встречи была подготовка к саммиту БРИКС, намеченному на 22–24 августа в Йоханнесбурге. Вполне обычное для дипломатов дело в этом году осложнялось непростым организационным вопросом. Касался он в большей степени России и ЮАР, но без его урегулирования саммит рисковал стать неполноценным. Дело в том, что из-за ордера на арест президента Владимира Путина ЮАР — участница МУС — оказывалась в сложной ситуации. С одной стороны, ее власти утверждали, что приглашение российскому лидеру остается в силе, а с другой — не могли дать гарантий его безопасного приезда. Исполнять решение МУС они явно не горят желанием, но и ссориться с мировым сообществом тоже.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило о возможном переносе саммита из ЮАР в Китай. Однако Наледи Пандор все опровергла, дважды повторив, что саммит пройдет в Йоханнесбурге.

Тем не менее позиция ЮАР, и правда, выглядит непроясненной. На днях дипведомство республики выпустило заявление о предоставлении дипломатического иммунитета участникам как встречи министров иностранных дел, так и летнего саммита. Казалось, вопрос решен. Но вскоре в МИД ЮАР уточнили, что «иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции».

Неудивительно, что 1 июня в Кейптауне тема участия Владимира Путина в саммите чуть было не затмила остальные.

Первая серия вопросов во время выступления Наледи Пандор на встрече была целиком и полностью этому и посвящена. «Приглашение президенту РФ Владимиру Путину на саммит БРИКС было направлено, и оно полностью сохраняется,— сказала госпожа Пандор.— Претория и Москва ведут соответствующие консультации, окончательное решение по вопросу объявит в свое время президент ЮАР Сирил Рамафоса».

На пресс-конференции по итогам заседания госпожа Пандор, сидя за одним столом с другими министрами, ушла от ответа на вопрос о Владимире Путине. Видимо, новостей у нее не было. Тем более что Сирил Рамафоса во встрече министров не участвовал и явно не мог принять за несколько часов столь ответственное решение. Сергей Лавров на просьбу прокомментировать информацию от агентства Reuters и вовсе ответил: «Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете. А я английские газеты не читаю».

Анастасия Домбицкая, Кейптаун; Алексей Забродин