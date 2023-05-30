Выкуп бедности у населения

По мнению аудиторов Счетной палаты, в 2021–2022 годах соцконтракты показали себя востребованным инструментом снижения уровня бедности в РФ. За два года ими оказались охвачены 1,8 млн человек — большинство заключало их ради помощи для поиска работы. В среднем соцконтракты выводят из бедности 24% их участников, что для борьбы с застойной бедностью ограниченными выплатами, вероятно, является заметным эффектом. По мнению аудиторов, правительство могло бы увеличить расходы бюджета на эту меру поддержки, но сначала Минтруд хочет унифицировать правила ее использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Счетная палата признала соцконтракты эффективным инструментом для снижения уровня бедности в РФ. Такой вывод содержится в докладе аудиторов «Анализ результативности оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности», с которым ознакомился “Ъ”. Впрочем, по мнению ведомства, дальнейшее использование соцконтрактов потребует нового роста федеральных расходов.

Соцконтракт — один из инструментов государственной помощи бедным, его активно используют в последние годы региональные власти. Он позволяет семьям с доходами ниже установленного порога заключать с органом соцзащиты соглашения, в рамках которых граждане получают оговоренные выплаты при условии совершения определенных действий для улучшения своего материального положения. Так, соцконтракт можно заключить для ведения подсобного хозяйства, открытия бизнеса, поиска работы или выхода из трудной жизненной ситуации — на это можно получить от 30 тыс. до 250 тыс. руб. В 2021–2022 годах бюджеты всех уровней потратили на финансирование соцконтрактов более 62 млрд руб., большая часть этих средств поступила в виде дотаций из федерального бюджета в регионы.

Как подчитали аудиторы, за два года региональные власти заключили с малоимущими россиянами более 558 тыс. соцконтрактов (в среднем 55,5 тыс. руб. по одному соглашению), что позволило оказать помощь 1,8 млн человек (учитывая семьи). Наибольшую долю соцконтрактов (220 тыс., или 39%) россияне заключали для поиска работы. Через три месяца 89% соискателей продолжали работать, 60% — на том же месте. За два года после заключения соцконтракта доходы повысились в среднем у 66% малоимущих граждан, а чуть более чем в четверти случаев (28%) среднедушевые доходы семьи превысили размер прожиточного минимума в регионе.

На втором месте по популярности оказался соцконтракт на открытие бизнеса (156 тыс. соцконтрактов, или 28%). У 71% его пользователей в результате вырос доход, в 37% случаев — среднедушевой доход семьи превысил региональный размер прожиточного минимума. На третьем месте — соцконтракты для выхода из тяжелой жизненной ситуации (125 тыс., 22%). В среднем у почти половины получателей выплат по ним (52,5%) повысились доходы семьи, у 22,5% — среднедушевые доходы семьи также превысили размер прожиточного минимума.

Заключение соцконтрактов, отмечают аудиторы, позволило регионам, где их активно использовали, снизить уровень бедности ниже федерального. В целом, по их расчетам, черту бедности преодолевают 24% заключивших соцконтракт. Итог выглядит не очень амбициозным, но речь идет преимущественно о борьбе с застойной бедностью, которая преодолевается труднее всего в силу социальных и географических причин, и на этом фоне разовые вложения государством относительно небольших сумм выглядят довольно продуктивными. Впрочем, оценить вклад именно соцконтрактов в сокращение уровня бедности в РФ в целом пока невозможно — этот показатель, напомним, по итогам 2022 года снизился до 9,8% впервые с 1992 года, и главная причина его сокращения, по заявлениям Минтруда и отраслевых экспертов,— выплаты бедным семьям с детьми (подробнее см. “Ъ” от 11 марта). В перспективе, отметили аудиторы, правительству имеет смысл увеличить объем расходов на соцконтракты, а также пересмотреть методику их распределения по регионам, так как часть из них в 2022 году запрашивали средства сверх выделенных.

Впрочем, пока Минтруд видит дальнейшее развитие практики соцконтрактов скорее в систематизации требований к их получателям: ранее ведомство предлагало унифицировать подход к заключению соцконтрактов и сделать его схожим с процедурой проверки нуждаемости при начислении выплат на детей от трех до семи лет (подробнее см. “Ъ” от 6 июня). Кроме того, как отметила замглавы ведомства Ольга Баталина, в планах ведомства — оптимизация мониторинга эффективности этой практики.

Анастасия Мануйлова