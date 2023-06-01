На Косово навалились всем западным миром

Запад отчаянно пытается остановить дальнейшее обострение обстановки на севере Косово, вылившееся в кровопролитные столкновения сербов с косовской полицией и военными НАТО из состава KFOR. Причем едва ли не впервые главную ответственность за эскалацию напряженности США и ЕС возложили на Приштину. Не осталась в стороне от нового косовского кризиса и Россия, предупредившая, что «в центре Европы зреет большой взрыв», и заверившая «в поддержке Сербии и сербов». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянские военные из KFOR в Косово

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Итальянские военные из KFOR в Косово

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Ситуация на севере Косово стала одной из ключевых тем на саммите Европейского политического сообщества, организованном совсем по иному поводу 1 июня в Молдавии с участием лидеров 47 стран Европы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл на саммит прежде всего для того, чтобы встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. Встречи с сербским лидером на саммите назначили также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. А за день до этого господин Боррель провел встречу с косовским премьером Альбином Курти в Братиславе, где проходил Форум по проблемам безопасности.

Все последние дни представители Евросоюза пытались свести сербского и косовского лидеров вместе за столом переговоров, но тщетно. Александр Вучич отменил поездку в Братиславу, а вместо Альбина Курти в Кишинев прибыла президент Косово Вьоса Османи.

После переговоров с косовским премьером в среду Жозеп Боррель назвал ситуацию на севере Косово «опасной и нестабильной» и призвал к ее «срочному разрешению».

Ситуация в Косово стала обостряться после того, как в конце минувшей недели косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе с Косово.

Обстановка накалилась в понедельник. Противостояние сербов с косовской полицией переросло в кровопролитные столкновения протестующих с натовскими войсками из состава KFOR, в результате чего ранения (в том числе огнестрельные) получили 30 натовцев и 50 сербов. Александр Вучич обвинил в «сознательном провоцировании конфликта сербов с НАТО» премьера Косово. Приштина возложила вину за эскалацию на Белград, «который управляет толпой экстремистов и криминальными бандами на севере». В последующие дни напряженность в населенных преимущественно сербами городах на севере Косово сохранялась.

Ответом НАТО на обострение обстановки в Косово стало направление туда дополнительно 700 военных для усиления четырехтысячного контингента KFOR. А 1 июня на встрече министров иностранных дел альянса в Осло генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово перебросить в Косово еще больше войск.

США и ведущие европейские страны также оперативно отреагировали на косовские события. Причем едва ли не впервые за последние годы главную ответственность за эскалацию напряженности Запад возложил на Приштину.

Фотогалерея Столкновения в Косово Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции Фото: Reuters / Laura Hasani Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Последствия столкновений в Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Следующая фотография 1 / 9 29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции Фото: Reuters / Laura Hasani Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Последствия столкновений в Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Смотреть

Сразу после первых столкновений госсекретарь США Энтони Блинкен «решительно осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и увеличивают нестабильность на севере» и призвал Приштину «немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС». В среду госсекретарь США выдвинул конкретные требования: «Премьер Курти и правительство должны обеспечить, чтобы избранные градоначальники исполняли свои временные обязанности из альтернативных мест вне зданий администраций, откуда должны быть выведены силы полиции. Президент Вучич и правительство Сербии должны снизить боеготовность сербской армии, призвать сербов прекратить противостояние с KFOR и воздержаться от насилия».

После этого последовали санкции.

Американский посол в Приштине Джеффри Ховениер объявил, что, поскольку косовское правительство не согласовывало с США свои действия на севере, отменяется участие Косово в военных учениях Defender Europe 2023, к которым в Приштине готовились два года.

Евросоюз также «решительно осудил столкновения косовской полиции с демонстрантами на севере Косово, вызванные попыткой новоизбранных мэров попасть в здания администраций». Предельно ясно выразил свою позицию и президент Франции Эмманюэль Макрон: «Косовские власти несут ответственность за усилившиеся беспорядки». А Жозеп Боррель потребовал: «В качестве первого шага ожидаю от косовских властей отвода полиции из административных зданий, а от демонстрантов — сдержанности».

Эти заявления и шаги премьер Косово Альбин Курти воспринял достаточно болезненно. Утверждения госсекретаря США он назвал «наивными и ошибочными», а отстранение Приштины от военных учений — «несправедливым и катастрофическим», хотя и заверил, что США остаются для Косово «незаменимым другом, партнером и союзником». Сербский президент Александр Вучич пообещал европейским лидерам на саммите в Молдавии «сделать все для деэскалации».

Не осталась в стороне от нового косовского обострения и Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил на днях, что «в центре Европы зреет большой взрыв». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва, «безусловно, поддерживает Сербию и сербов».

Европейские дипломатические источники “Ъ” объясняют давление Запада на Приштину «опасением, что продолжение Альбином Курти своей нынешней линии не просто усилит напряженность на косовском севере, но и даст основание Белграду остановить запущенную ЕС и США нормализацию отношений с Косово». А это означало бы провал западной политики на косовском направлении.