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На Косово навалились всем западным миром

США и ЕС пытаются спасти нормализацию между Белградом и Приштиной

Запад отчаянно пытается остановить дальнейшее обострение обстановки на севере Косово, вылившееся в кровопролитные столкновения сербов с косовской полицией и военными НАТО из состава KFOR. Причем едва ли не впервые главную ответственность за эскалацию напряженности США и ЕС возложили на Приштину. Не осталась в стороне от нового косовского кризиса и Россия, предупредившая, что «в центре Европы зреет большой взрыв», и заверившая «в поддержке Сербии и сербов». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Итальянские военные из KFOR в Косово

Итальянские военные из KFOR в Косово

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Итальянские военные из KFOR в Косово

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Ситуация на севере Косово стала одной из ключевых тем на саммите Европейского политического сообщества, организованном совсем по иному поводу 1 июня в Молдавии с участием лидеров 47 стран Европы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл на саммит прежде всего для того, чтобы встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. Встречи с сербским лидером на саммите назначили также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. А за день до этого господин Боррель провел встречу с косовским премьером Альбином Курти в Братиславе, где проходил Форум по проблемам безопасности.

Все последние дни представители Евросоюза пытались свести сербского и косовского лидеров вместе за столом переговоров, но тщетно. Александр Вучич отменил поездку в Братиславу, а вместо Альбина Курти в Кишинев прибыла президент Косово Вьоса Османи.

После переговоров с косовским премьером в среду Жозеп Боррель назвал ситуацию на севере Косово «опасной и нестабильной» и призвал к ее «срочному разрешению».

Краткая история и статус Косово

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Ситуация в Косово стала обостряться после того, как в конце минувшей недели косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе с Косово.

Обстановка накалилась в понедельник. Противостояние сербов с косовской полицией переросло в кровопролитные столкновения протестующих с натовскими войсками из состава KFOR, в результате чего ранения (в том числе огнестрельные) получили 30 натовцев и 50 сербов. Александр Вучич обвинил в «сознательном провоцировании конфликта сербов с НАТО» премьера Косово. Приштина возложила вину за эскалацию на Белград, «который управляет толпой экстремистов и криминальными бандами на севере». В последующие дни напряженность в населенных преимущественно сербами городах на севере Косово сохранялась.

Обострение ситуации на севере Косово. Карта

Обострение ситуации на севере Косово. Карта

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Ответом НАТО на обострение обстановки в Косово стало направление туда дополнительно 700 военных для усиления четырехтысячного контингента KFOR. А 1 июня на встрече министров иностранных дел альянса в Осло генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово перебросить в Косово еще больше войск.

США и ведущие европейские страны также оперативно отреагировали на косовские события. Причем едва ли не впервые за последние годы главную ответственность за эскалацию напряженности Запад возложил на Приштину.

Фотогалерея

Столкновения в Косово

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Смотреть

Сразу после первых столкновений госсекретарь США Энтони Блинкен «решительно осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и увеличивают нестабильность на севере» и призвал Приштину «немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС». В среду госсекретарь США выдвинул конкретные требования: «Премьер Курти и правительство должны обеспечить, чтобы избранные градоначальники исполняли свои временные обязанности из альтернативных мест вне зданий администраций, откуда должны быть выведены силы полиции. Президент Вучич и правительство Сербии должны снизить боеготовность сербской армии, призвать сербов прекратить противостояние с KFOR и воздержаться от насилия».

После этого последовали санкции.

Американский посол в Приштине Джеффри Ховениер объявил, что, поскольку косовское правительство не согласовывало с США свои действия на севере, отменяется участие Косово в военных учениях Defender Europe 2023, к которым в Приштине готовились два года.

Евросоюз также «решительно осудил столкновения косовской полиции с демонстрантами на севере Косово, вызванные попыткой новоизбранных мэров попасть в здания администраций». Предельно ясно выразил свою позицию и президент Франции Эмманюэль Макрон: «Косовские власти несут ответственность за усилившиеся беспорядки». А Жозеп Боррель потребовал: «В качестве первого шага ожидаю от косовских властей отвода полиции из административных зданий, а от демонстрантов — сдержанности».

Всплеск политического противостояния в Сербии совпал с обострением ситуации на севере Косово

Эти заявления и шаги премьер Косово Альбин Курти воспринял достаточно болезненно. Утверждения госсекретаря США он назвал «наивными и ошибочными», а отстранение Приштины от военных учений — «несправедливым и катастрофическим», хотя и заверил, что США остаются для Косово «незаменимым другом, партнером и союзником». Сербский президент Александр Вучич пообещал европейским лидерам на саммите в Молдавии «сделать все для деэскалации».

Не осталась в стороне от нового косовского обострения и Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил на днях, что «в центре Европы зреет большой взрыв». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва, «безусловно, поддерживает Сербию и сербов».

Европейские дипломатические источники “Ъ” объясняют давление Запада на Приштину «опасением, что продолжение Альбином Курти своей нынешней линии не просто усилит напряженность на косовском севере, но и даст основание Белграду остановить запущенную ЕС и США нормализацию отношений с Косово». А это означало бы провал западной политики на косовском направлении.

Фотогалерея

Хроника косовской войны

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Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругову&lt;br>На фото: албанец смотрит через пулевое отверстие в окне автобуса в деревне Лапушник в 20 км от столицы Косово Приштины, 11 мая 1998 года

Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругову
На фото: албанец смотрит через пулевое отверстие в окне автобуса в деревне Лапушник в 20 км от столицы Косово Приштины, 11 мая 1998 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с Армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края&lt;br>На фото: истребитель югославских МиГ-29

В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с Армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края
На фото: истребитель югославских МиГ-29

Фото: Sasa Radic / AP

После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а кроме него — 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе&lt;br>На фото: село Ада, 10 км от Приштины, 29 июня 1998 года

После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а кроме него — 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе
На фото: село Ада, 10 км от Приштины, 29 июня 1998 года

Фото: Reuters

Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тыс. человек. Более 230 тыс. беженцев покинули регион&lt;br>На фото: сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в косовском селе Белика, 15 июля 1998 года

Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тыс. человек. Более 230 тыс. беженцев покинули регион
На фото: сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в косовском селе Белика, 15 июля 1998 года

Фото: Reuters

Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных&lt;br>На фото: солдаты югославской армии, 9 августа 1998 год

Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных
На фото: солдаты югославской армии, 9 августа 1998 год

Фото: Reuters

Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рачак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами&lt;br>На фото: девочка, убитая в ходе перестрелки Освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу

Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рачак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами
На фото: девочка, убитая в ходе перестрелки Освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу

Фото: Reuters

На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что «в Рачаке не было никаких массовых убийств», а «расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками»&lt;br>На фото: солдат Освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года

На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что «в Рачаке не было никаких массовых убийств», а «расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками»
На фото: солдат Освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года

Фото: David Brauchli / AP

18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о «гуманитарной катастрофе», потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить «волей народа». 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии&lt;br>На фото: танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года

18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о «гуманитарной катастрофе», потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить «волей народа». 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии
На фото: танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года

Фото: Radu Sigheti / Reuters

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО&lt;br>На фото: бомбардировщик ВВС США B-52, октябрь 1999 года

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО
На фото: бомбардировщик ВВС США B-52, октябрь 1999 года

Фото: Reuters

В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2 тыс. авиаударов и израсходовали 420 тыс. боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек были ранены, 1 тыс. пропала без вести&lt;br>На фото: солдаты Освободительной армии Косово, город Подуево, 28 января 1999 года

В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2 тыс. авиаударов и израсходовали 420 тыс. боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек были ранены, 1 тыс. пропала без вести
На фото: солдаты Освободительной армии Косово, город Подуево, 28 января 1999 года

Фото: Reuters

10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово. В регион ввели KFOR — международные миротворческие силы под эгидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии «бросок на Приштину» (в 2003 году российские миротворцы покинули регион)&lt;br>На фото: солдаты Освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года

10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово. В регион ввели KFOR — международные миротворческие силы под эгидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии «бросок на Приштину» (в 2003 году российские миротворцы покинули регион)
На фото: солдаты Освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года

Фото: Reuters

Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона&lt;br>На фото: расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Освободительной армии Косово, 29 января 1999 года

Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона
На фото: расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Освободительной армии Косово, 29 января 1999 года

Фото: Reuters

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир: «Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»&lt;br>На фото: женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир: «Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»
На фото: женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

«Этническая граница» Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровица на две части — сербскую и албанскую&lt;br>На фото: взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года

«Этническая граница» Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровица на две части — сербскую и албанскую
На фото: взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Бывший президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявлял: «Меня никогда не признают президентом в Приштине»&lt;br>На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года

Бывший президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявлял: «Меня никогда не признают президентом в Приштине»
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года

Фото: Reuters

В трех южных общинах Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац — живут почти 60 тыс. албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков Армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года&lt;br>На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года

В трех южных общинах Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац — живут почти 60 тыс. албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков Армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Не все просто и с северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклав&lt;br>На фото: албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года

Не все просто и с северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклав
На фото: албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года

Фото: Reuters

Даже спустя много лет после активной фазы конфликта в Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики&lt;br>На фото: косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года

Даже спустя много лет после активной фазы конфликта в Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики
На фото: косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами — самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко&lt;br>На фото: лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года

В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами — самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко
На фото: лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года

Фото: Reuters

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен&lt;br>На фото: косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен
На фото: косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года

Фото: Reuters

В 2008 году главный прокурор международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте написала книгу «Охота: я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010-м в Косове была раскрыта сеть «черных трансплантологов». Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами&lt;br>На фото: косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года

В 2008 году главный прокурор международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте написала книгу «Охота: я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010-м в Косове была раскрыта сеть «черных трансплантологов». Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами
На фото: косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года

Фото: Reuters

В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии — экс-президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Горан Хаджич&lt;br>На фото: британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года

В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии — экс-президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Горан Хаджич
На фото: британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года

Фото: Reuters

Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял «Ъ» источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косово&lt;br>На фото: девушка-албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года

Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял «Ъ» источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косово
На фото: девушка-албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года

Фото: Reuters

В Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции и политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали&lt;br>На фото: французские военные задерживают албанца-демонстранта в Митровице, 7 августа 1999 года

В Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции и политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали
На фото: французские военные задерживают албанца-демонстранта в Митровице, 7 августа 1999 года

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

О провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь 3 из 27 стран Евросоюза — Кипр, Испания и Румыния — решительно выступили против&lt;br>На фото: человеческие кости возле братской могилы на западе Косово

О провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь 3 из 27 стран Евросоюза — Кипр, Испания и Румыния — решительно выступили против
На фото: человеческие кости возле братской могилы на западе Косово

Фото: Reuters

Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии и тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы,— волна протестов&lt;br>На фото: похороны учителя в Косово, 1999 год

Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии и тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы,— волна протестов
На фото: похороны учителя в Косово, 1999 год

Фото: Reuters

Протесты часто сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово&lt;br>На фото: женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года

Протесты часто сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово
На фото: женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года

Фото: Reuters

«Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошие отношения с Сербией»,— заявлял глава МИД Сербии Вук Еремич в 2008 году&lt;br>На фото: колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года

«Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошие отношения с Сербией»,— заявлял глава МИД Сербии Вук Еремич в 2008 году
На фото: колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругову
На фото: албанец смотрит через пулевое отверстие в окне автобуса в деревне Лапушник в 20 км от столицы Косово Приштины, 11 мая 1998 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с Армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края
На фото: истребитель югославских МиГ-29

Фото: Sasa Radic / AP

После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а кроме него — 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе
На фото: село Ада, 10 км от Приштины, 29 июня 1998 года

Фото: Reuters

Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тыс. человек. Более 230 тыс. беженцев покинули регион
На фото: сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в косовском селе Белика, 15 июля 1998 года

Фото: Reuters

Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных
На фото: солдаты югославской армии, 9 августа 1998 год

Фото: Reuters

Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рачак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами
На фото: девочка, убитая в ходе перестрелки Освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу

Фото: Reuters

На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что «в Рачаке не было никаких массовых убийств», а «расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками»
На фото: солдат Освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года

Фото: David Brauchli / AP

18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о «гуманитарной катастрофе», потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить «волей народа». 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии
На фото: танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года

Фото: Radu Sigheti / Reuters

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО
На фото: бомбардировщик ВВС США B-52, октябрь 1999 года

Фото: Reuters

В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2 тыс. авиаударов и израсходовали 420 тыс. боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек были ранены, 1 тыс. пропала без вести
На фото: солдаты Освободительной армии Косово, город Подуево, 28 января 1999 года

Фото: Reuters

10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово. В регион ввели KFOR — международные миротворческие силы под эгидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии «бросок на Приштину» (в 2003 году российские миротворцы покинули регион)
На фото: солдаты Освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года

Фото: Reuters

Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона
На фото: расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Освободительной армии Косово, 29 января 1999 года

Фото: Reuters

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир: «Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»
На фото: женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

«Этническая граница» Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровица на две части — сербскую и албанскую
На фото: взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Бывший президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявлял: «Меня никогда не признают президентом в Приштине»
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года

Фото: Reuters

В трех южных общинах Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац — живут почти 60 тыс. албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков Армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Не все просто и с северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклав
На фото: албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года

Фото: Reuters

Даже спустя много лет после активной фазы конфликта в Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики
На фото: косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами — самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко
На фото: лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года

Фото: Reuters

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен
На фото: косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года

Фото: Reuters

В 2008 году главный прокурор международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте написала книгу «Охота: я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010-м в Косове была раскрыта сеть «черных трансплантологов». Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами
На фото: косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года

Фото: Reuters

В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии — экс-президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Горан Хаджич
На фото: британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года

Фото: Reuters

Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял «Ъ» источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косово
На фото: девушка-албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года

Фото: Reuters

В Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции и политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали
На фото: французские военные задерживают албанца-демонстранта в Митровице, 7 августа 1999 года

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

О провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь 3 из 27 стран Евросоюза — Кипр, Испания и Румыния — решительно выступили против
На фото: человеческие кости возле братской могилы на западе Косово

Фото: Reuters

Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии и тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы,— волна протестов
На фото: похороны учителя в Косово, 1999 год

Фото: Reuters

Протесты часто сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово
На фото: женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года

Фото: Reuters

«Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошие отношения с Сербией»,— заявлял глава МИД Сербии Вук Еремич в 2008 году
На фото: колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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