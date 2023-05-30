Атака беспилотников на Москву. Главное

Ранним утром 30 мая несколько зданий в Москве были повреждены беспилотниками. Один БПЛА попал в здание на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. Жителей домов эвакуировали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что здания незначительно повреждены. В Подмосковье работала ПВО, на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников. Подробнее о происшествии — в подборке «Ъ».

Как заявили «РИА Новости» в экстренных службах, в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуировали жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. Еще один беспилотник влетел в дом 92 к1 на Ленинском проспекте. Житель этого дома рассказал «РИА Новости», что БПЛА попал в квартиру на 14 этаже, в которой находились три человека, однако взрыва не было и никто не пострадал. Дом оцепила полиция, рядом дежурят машины скорой помощи и пожарные.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения».

По словам мэра, никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. Медицинская помощь потребовалась двум людям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что «жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО». Он добавил, что на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Точных цифр о том, сколько беспилотников участвовало в атаке, пока официально не называют, но, по сообщениям СМИ, известно минимум о 10. Источники Telegram-канала Baza говорят, что в нападении было задействовано около 25 БПЛА, и большинство из них сбиты в Подмосковье.

Аэропорты Москвы и области работают штатно, аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу «без особенностей», сообщает Росавиация.