Атака беспилотников на Москву. Главное

Ранним утром 30 мая несколько зданий в Москве были повреждены беспилотниками. Один БПЛА попал в здание на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. Жителей домов эвакуировали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что здания незначительно повреждены. В Подмосковье работала ПВО, на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников. Подробнее о происшествии — в подборке «Ъ».
- Как заявили «РИА Новости» в экстренных службах, в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуировали жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. Еще один беспилотник влетел в дом 92 к1 на Ленинском проспекте. Житель этого дома рассказал «РИА Новости», что БПЛА попал в квартиру на 14 этаже, в которой находились три человека, однако взрыва не было и никто не пострадал. Дом оцепила полиция, рядом дежурят машины скорой помощи и пожарные.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения».
- По словам мэра, никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. Медицинская помощь потребовалась двум людям.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что «жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО». Он добавил, что на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.
- Точных цифр о том, сколько беспилотников участвовало в атаке, пока официально не называют, но, по сообщениям СМИ, известно минимум о 10. Источники Telegram-канала Baza говорят, что в нападении было задействовано около 25 БПЛА, и большинство из них сбиты в Подмосковье.
- Аэропорты Москвы и области работают штатно, аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу «без особенностей», сообщает Росавиация.