Послание Путина Федеральному собранию, визит Байдена в Киев и план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инициативы недели

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска c Украины.

Страны Евросоюза дважды не могли прийти к единогласию в отношении десятого пакета санкций против России.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.

США дополнительно перебросили более 20 тыс. военнослужащих в Европу и укрепили восточный фланг НАТО.

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вторжения в Приднестровье.

Госдума РФ наделила правительство правом не раскрывать статистические данные.

Власти РФ согласовали с бизнесом единовременный платеж в бюджет как обязательный.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации и установить для всех участников СВО двухнедельный отпуск раз в полгода.

Цитаты недели

«Это они развязали войну» (президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию).

«Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал» (президент РФ Владимир Путин о своем послании Федеральному собранию).

«Россия ставила своей целью стереть Украину с карты мира. И захватническая война Путина терпит неудачу» (президент США Джо Байден на пресс-конференции в Киеве).

«Украинская позиция известна — отвод российских войск к границам 1991 года» (советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк о плане Китая по урегулированию конфликта).

«Отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не поддаются давлению третьих стран» (глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с Владимиром Путиным).

«Я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять» (лидер «Справедливой России За правду» Сергей Миронов о поддержке Владимира Путина на выборах в 2024 году).

«Если не пригодится, ну и ладно. Будем потом проводить экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так» (глава Крыма Сергей Аксенов об идее фортификации полуострова).

«Все тонет и вязнет. Никаких решений не принимается» (основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин о поставках боеприпасов).

«Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся» (губернатор Евгений Куйвашев Евгению Пригожину в ответ на критику Свердловской области).

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении с 1 апреля дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent.

Совфед одобрил закон о запрете использования иностранных слов в речи чиновников.

ФСБ задержала членов ОПГ по делу о хищении свыше 2 млрд руб. из Пенсионного фонда России.

По итогам пожара в Москве, жертвами которого стали семь человек, СКР возбудил уголовное дело об умышленном убийстве.

Мытищинский горсуд по просьбе родственников прекратил уголовное преследование известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак).

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании.

Цифры недели

Президент РФ Владимир Путин предложил с 2024 года повысить МРОТ до 19 242 руб.

ВЦИОМ: 78% смотревших послание Владимира Путина сочли его искренним.

МВД насчитало 200 тыс. участников митинга-концерта в «Лужниках».

17 тыс. россиян подали в 2022 году заявки на получение убежища в ЕС — это в два раза больше, чем в 2021 году. Вероятность отказа при этом составляет около 70%.

Доллар превысил 76 руб./$ впервые с апреля 2022 года.

В январе—феврале спрос на новостройки в России снизился на 35,9%.

Росстат: ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%.

Средняя годовая инфляция в России составила 11,77%.

Экспорт российской мебели упал почти на 40%.

Предельный тариф проезда для легковых авто на трассах «Автодора» увеличится в 2,6 раза — с 3 руб. до 5–8 руб. за 1 км пути.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тыс. человек.

Отставки и назначения

Бизнесмен Рубен Варданян освобожден от должности премьера Нагорного Карабаха.

Сделки недели

Президент РФ Владимир Путин разрешил нидерландской Mammoet продать бизнес в России.