Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам

Президент России Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Он будет оказывать комплексную и адресную поддержку.

Президент заявил, что фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопрос реабилитации и санитарно-курортного лечения, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве.

Отдельной важной задачей фонда, по его словам, является организация долговременного ухода за ветеранами на дому, обеспечение высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается.

Владимир Путин попросил правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике и регионами решить в кратчайшие сроки все организационные вопросы, касающиеся работы фонда. По словам президента, порядок оказания помощи ветеранам и семьям погибших в военной операции должен быть простым, организованным по принципу «одного окна», без «казенщины и бюрократии».

Владимир Путин подчеркнул, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор.

В настоящее время меры социальной поддержки ветеранов и семей погибших в боевых действиях регулируются ст. 21 Федерального закона «О ветеранах». В пакет поддержки, в частности, входят социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим и их семьям. Президент еще в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Участникам военной операции также засчитают двойной пенсионный стаж.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов