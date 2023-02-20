Число жертв землетрясений в Турции достигло 41 156 человек

Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД Турции отчиталось о росте числа жертв землетрясений в стране. Всего в результате катастрофы погибли 41 156 человек.
Глава агентства Юнус Сезер сообщил о вывозе обломков 20 870 зданий, обрушившихся в городе Кахраманмараш.
По информации ООН и сирийского правительства, по состоянию на 18 февраля в Сирии из-за землетрясений погибли 5,8 тыс. человек.
О политических последствиях землетрясений в Турции — в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».
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Землетрясение в Турции и Сирии
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