Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон об ограничении дисконта на Urals

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent ограничен для расчета нефтяных налогов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму 11 февраля. Он предполагает, что для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля.

Кроме того, закон увеличивает ценовой дифференциал для расчета демпфера на бензин — с $20 до $25 за баррель. Также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу: с 1 апреля предел будет определен на уровне $10 за баррель. Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов говорил, что закон позволит сохранить в российском бюджете 600 млрд руб.

Подробнее о том, как будет рассчитываться стоимость российской нефти,— в материале «Ъ FM» «Дисконты отрегулируются вручную».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...