Путин подписал закон об ограничении дисконта на Urals

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent ограничен для расчета нефтяных налогов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму 11 февраля. Он предполагает, что для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля.

Кроме того, закон увеличивает ценовой дифференциал для расчета демпфера на бензин — с $20 до $25 за баррель. Также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу: с 1 апреля предел будет определен на уровне $10 за баррель. Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов говорил, что закон позволит сохранить в российском бюджете 600 млрд руб.

Подробнее о том, как будет рассчитываться стоимость российской нефти,— в материале «Ъ FM» «Дисконты отрегулируются вручную».

Лусине Баласян