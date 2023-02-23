Рубен Варданян освобожден от должности премьера Нагорного Карабаха

Бизнесмен Рубен Варданян, ранее отказавшийся от российского гражданства, освобожден от должности Государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики. На его место назначен генеральный прокурор НКР Гурген Нерсисян. Об этом сообщается на сайте главы НКР Араика Арутюняна по итогам заседания правительства. Отставка господина Варданяна была одним из ключевых требований Азербайджана для разблокировки Лачинского коридора — единственной дороги, которая связывает Карабах с Арменией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе заседания парламента Араик Арутюнян поблагодарил Рубена Варданяна за «повышение международной осведомленности» о Нагорном Карабахе и решение многих внутренних проблем, возникших после блокировки Лачинского коридора.

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