Средняя годовая инфляция в России составила 11,77%

Центробанк отчитался об уровне инфляции в регионах России: годовой показатель находился в диапазоне от 6,6% до 18,1%. Минимальный уровень инфляции фиксировался в Ханты-Мансийском автономном округе. Максимальная годовая инфляция была зафиксирована в Ингушетии: 18,1%.

«Показатели устойчивой ценовой динамики в годовом выражении в основном снижались, но темпы роста цен за месяц с поправкой на сезонность ускорились»,— говорится в сообщении ЦБ.

При этом в январе в Ингушетии наблюдалось самое заметное снижение инфляции (на 0,58 п. п., до 18,06%). Аналитики ЦБ связывают это с коррекцией цен на отдых в Турции. Как следует из данных Управления федеральной службы госстатистики по СКФО, среднегодовая инфляция в республике по итогам 2022 года составила 18,6%.

В ХМАО — Югре в январе инфляция снизилась до 6,59% (после 7,05% в декабре 2022 года). В регуляторе связывают это с расширением предложения товаров и услуг и сдержанным спросом.

15 февраля Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России за неделю до 11,8%. По прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция составит 5,5%.

Андрей Сапожников