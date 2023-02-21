Обстановка домашняя

Из-за европейских санкций на ввоз мебели из РФ в страны ЕС российские производители за год потеряли около 18 млрд руб. В целом экспорт этой продукции упал почти на 40%, на такую же величину из-за проблем с логистикой сократился и ее импорт на рынок России. Расчеты отраслевых компаний на вывоз мебели в страны ближнего зарубежья пока не оправдались из-за низких объемов. Теперь они ищут новые каналы на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года объем экспорта мебели из России упал на 39% год к году, до 29,5 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР). В результате от сокращения вывоза за границу продукции российские мебельщики потеряли в прошлом году совокупно около 18 млрд руб., говорит президент АМДПР и гендиректор «Первой мебельной» Александр Шестаков. Если в 2021 году Россия экспортировала около 16% всей произведенной мебели, то в прошлом году — вдвое меньше, указывают в ассоциации.

На статистику общей экспортной выручки во многом негативно повлияло свертывание шведской IKEA своего российского бизнеса, так как компания экспортировала значительную часть производимой в РФ готовой продукции, считают в АМДПР. В 2019 году председатель совета директоров ГК Ingka (куда входит IKEA) в РФ Патрик Энтони сообщал агентству «Прайм», что на компанию приходилось около 25% в общем объеме экспорта мебели из страны.

Впрочем, основной причиной значительного сокращения стало закрытие с прошлой весны для российских мебельных компаний европейских рынков из-за наложенных ЕС санкции на ввоз этой продукции из РФ. Производители попытались переориентироваться на ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны СНГ, отмечают в АМДПР. Но судя по итоговой статистике, экспорт в эти страны пока не компенсировал закрытие рынка ЕС.

Участники рынка утверждают, что продолжат увеличивать экспорт в ближнее зарубежье. Основатель Divan.ru Антон Макаров говорит, что компания уже работает с трейдерами в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и планирует наладить экспорт в Монголию, Грузию и Армению. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает в текущей ситуации перспективным экспорт мебели в ряд стран СНГ, где растет ввод жилья и потребительский рынок в целом.

Господин Шестаков полагает, что мебель из РФ может быть востребована в странах Ближнего Востока, Северной Африки и в Китае. В частности, Mr.Doors, по словам председателя совета директоров Максима Валецкого, рассматривает возможность отправки продукции в Турцию и страны Персидского залива. Но на этих рынках есть свои особенности, связанные с привычками потребителей в выборе мебели, которых нет в России или в Европе, предупреждает партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова.

В то же время, по данным АМДПР, в 2022 году снизился и импорт мебели в РФ — на 44% год к году, до 103,4 млрд руб. При этом доля европейской мебели (РФ не ввела ответные санкции) в структуре импорта упала с 50% до 30%. Объем поставок из стран, поддержавших антироссийские санкции, составил 30 млрд руб., мебель завозилась в основном из Италии, Германии, Испании и Румынии.

Михаил Бурмистров считает, что импорт мебели из ЕС сократился из-за подорожавшей логистики и валютных колебаний во втором квартале 2022 года. Кроме того, европейская мебель в основном представлена в среднем и высоком ценовом сегментах, которые наиболее пострадали от снижения спроса, указывает эксперт. По данным Infoline, в 2022 году емкость рынка мебели для дома сократилась на 18–20%, до 500 млрд руб. год к году. Доля импорта из Европы продолжит снижаться в 2023 году на фоне продолжающихся сложностей с ввозом продукции и ослаблением рубля, считает господин Бурмистров.

При этом, по данным АМДПР, доля поставляемой в Россию китайской и белорусской мебели в 2022 году выросла до 70%. Белоруссия скорее вынужденно переориентировалась на российский рынок из-за закрытия возможности экспорта в Европу, считает Антон Макаров. Господин Валецкий не ожидает роста объемов экспорта мебели из Китая из-за логистических издержек для производителей и невозможности покрыть всю страну.

Алина Савицкая