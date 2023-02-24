Доллар превысил 76 руб./$ впервые с апреля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 76 руб./$ впервые с 22 апреля прошлого года. По состоянию на 13:54 мск доллар прибавлял 1,37%, поднимаясь до 76,03 руб./$. Курс евро к 13:56 мск составлял 80,4 руб./€, поднявшись на 1,31%. Это произошло на фоне объявления новых санкций Великобританией и анонса новых санкций со стороны США.

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В конце прошлой недели курс доллара на биржевых торгах обновил десятимесячный максимум. Ослабление рубля началось в феврале на фоне снижения объемов продаж валютной выручки на рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Об ослаблении рубля — в материале «Ъ» «Доллар волнуется раз».

Эрдни Кагалтынов