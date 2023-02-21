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Коммерсантъ FM
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Путин поручил установить для всех участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил ввести регулярный отпуск для всех участников военной операции на Украине, в том числе мобилизованных. Отпуск должен предоставляться раз в полгода на 14 дней, причем без учета времени на дорогу.

Господин Путин заявил, что участие в военной операции «связано с колоссальными нагрузками», в том числе физическими, психологическими, а также с «каждодневным риском для здоровья и жизни». «Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу»,— предложил он.

Президент еще в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим и их семьям. Этот статус также могут получить пограничники, участвовавшие в боевых действиях. Кроме того, участникам военной операции засчитают двойной пенсионный стаж.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

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