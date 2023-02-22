Дело о пожаре в общежитии приняло убийственный характер

По итогам пожара в Москве, жертвами которого стали семь человек, в том числе и дети, Следственный комитет России возбудил и расследует уголовное дело об умышленном убийстве. По версии следствия, поджог мог устроить один из жильцов общежития, решивший отомстить шумным соседям. Пострадали более десяти человек, в том числе начальник ГУ МЧС, попавший в аварию во время выезда на место пожара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в общежитии

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Последствия пожара в общежитии

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), пожар произошел около 12 часов ночи на среду в помещении общежития ЗАО «Москабельмет», расположенного на пятом этаже шестнадцатиэтажки на Международной улице, 15. Площадь возгорания составила всего около 100 кв. м, однако его последствия оказались ужасны. От отравления продуктами горения и теплового воздействия на месте погибли двое детей и четверо взрослых. Еще одна женщина скончалась в больнице. Всего помощь врачей потребовалась десяти пострадавшим жильцам. Из горящих и сильно задымленных помещений эвакуировали около 100 человек, которых разместили в хостеле.

Учитывая количество погибших и пострадавших, на место ЧП отправились руководители столичных СКР, полиции, прокуратуры и МЧС. Однако минивэн, в котором находился врио главы управления МЧС Юрий Ткаченко, врезался в столб, и полковник вместе с водителем, получившие множественные переломы, оказались в больнице.

Осмотрев общежитие, эксперты СКР установили, что пожар произошел не из-за замыкания, а поджога. А предшествовал ему конфликт между жильцами. Один из них никак не мог добиться тишины от других, после чего плеснул под дверь легковоспламеняющуюся жидкость, поджог ее и сбежал.

Общежитие было оборудовано пожарной сигнализацией, но она, предположительно из-за неправильно установленных датчиков, не сработала.

Распространению дыма и огня также способствовали горючая отделка стен и отсутствие герметичных дверей на этаже.

По итогам происшествия в ГСУ СКР возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям УК. В отношении скрывшегося поджигателя — об убийстве общеопасным способом (ст. 105 УК РФ) и уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ), а в отношении администрации общежития — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 238 УК).

Николай Сергеев