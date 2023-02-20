В огороде бузина, а в Киеве Байден

Необъявленный визит в Киев президента США Джо Байдена получился скоротечным, но полным громких высказываний и обещаний. Поездка главы Белого дома до последнего момента держалась в тайне — представители его администрации всячески отрицали любую возможность появления американского лидера на украинской территории. Секретность, с которой шла подготовка к визиту, добавляла приезду господина Байдена эффектности, как и звуки сирены, зазвучавшие во время его прогулки по улицам Киева. Заявления американского лидера в адрес России оказались достаточно резкими и угрожающими. По словам Джо Байдена, союзники согласовали для Украины поставки 700 танков, более 1 тыс. бронемашин и 2 млн артиллерийских боеприпасов. Из Киева президент США уехал в Варшаву, где должен выступить с речью, приуроченной к приближающейся годовщине начала активной фазы украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский попросил у Джо Байдена дальнобойное оружие. Но что ответил на это президент США, доподлинно неизвестно

Фото: Evan Vucci / Pool / AP Владимир Зеленский попросил у Джо Байдена дальнобойное оружие. Но что ответил на это президент США, доподлинно неизвестно

Фото: Evan Vucci / Pool / AP

По мере приближения годовщины ввода российских войск на территорию Украины в США и Европе все громче говорили о том, что американский президент за год конфликта так и не удосужился посетить Киев, где побывали почти все лидеры стран G7. Но как только стало известно о запланированном визите Джо Байдена в Польшу 21 февраля, сразу же поползли слухи, что глава Белого дома может заехать и в Киев.

Возможность подобного сценария администрация президента США всячески отвергала и даже накануне поездки через СМИ давала понять, что там считают подобную поездку «неоправданным риском».

Поэтому, когда утром 20 февраля Киев оказался в невиданных перекрытиях и пробках, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник намекнул на появление в городе «главного партнера», а над Польшей взмыли разведывательные самолеты ВВС США, практически не оставалось сомнений, что к Владимиру Зеленскому едет Джо Байден. Хотя без фото- и видеоподтверждений в это до конца не верилось.

Но вот появилось первое и весьма эффектное видео: Джо Байден, снятый издалека, прогуливается в сопровождении Владимира Зеленского по Михайловской площади под вой сирены, возвещающей о воздушной тревоге. Правда, позднее, как написали западные СМИ, выяснилось, что никаких обстрелов в момент нахождения господина Байдена в Киеве не было, и вообще зачем включили сирену, было непонятно, поскольку договоренность с Москвой о «ненападении» была достигнута. Как сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, США за несколько часов до приезда главы Белого дома в украинскую столицу известили российское руководство о своих планах, «чтобы избежать прямого конфликта между ядерными державами».

Ситуацию окончательно прояснил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев»,— написал он в Telegram.

Между тем цель визита обозначил сам Джо Байден. Он заявил, что приурочил поездку «к годовщине жестокого вторжения России в Украину». По его мнению, визит должен был «подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». «Когда Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разобщен… Но он был глубоко неправ… За последний год США создали коалицию из стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой, и эта помощь будет продолжаться»,— сказал президент США.

В ходе визита Байден анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн.

Ожидаются поставки артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем, радаров для наблюдения за воздушным пространством. Кроме того, глава Белого дома пообещал на этой неделе ввести очередные санкции против представителей российских элит и компаний, связанных с оборонной промышленностью.

Беседуя с президентом Зеленским, Джо Байден напомнил, как разговаривал с ним 24 февраля 2022 года: «Вы сказали мне, что слышите взрывы где-то сзади. Я этого никогда не забуду. Мир вот-вот должен был измениться. Вы сказали, что не знаете, когда мы снова сможем поговорить. В ту темную ночь год назад мир в буквальном смысле готовился к падению Киева. Возможно, даже к концу Украины. Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит».

Джо Байден выразил сдержанный оптимизм по поводу исхода конфликта. Заверив, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», он отметил, что впереди всех «ждут очень трудные дни, недели и годы». «Россия ставила своей целью стереть Украину с карты мира. И захватническая война Путина терпит неудачу»,— заявил президент США.

Впрочем, помимо громких заявлений глава Белого дома припас и кое-какую конкретику. Во время пресс-конференции по итогам переговоров он сообщил: США и 50 стран-партнеров передадут Украине более 700 танков, больше 1 тыс. бронемашин, 1 тыс. артиллерийских систем и более 2 млн снарядов. Откуда союзники, весь последний месяц заявляющие о пустеющих военных складах, возьмут столько вооружений и когда оно будет поставлено, президент США не уточнил.

По словам Владимира Зеленского, он обсудил с гостем из Вашингтона и поставки дальнобойных ракет.

И хотя о том, привело ли это обсуждение к какому-то решению, ничего не известно, президент Украины заверил, что результаты визита Джо Байдена будут «видны на поле боя». В целом же господин Зеленский был явно доволен: как-никак Украину впервые за 15 лет посетил президент США. До этого последним главой Белого дома, посетившим украинскую столицу, был Джордж Буш-младший. Впрочем, сам Джо Байден, будучи в статусе вице-президента, часто навещал Украину — последний раз в январе 2017 года, перед передачей власти республиканскому тандему Дональда Трампа и Майка Пенса. По словам Владимира Зеленского, переговоры получились «содержательными и важными», а сам визит стал «важнейшим за всю историю украино-американских отношений». Он выразил уверенность, что Украина добьется «исторических достижений» при поддержке США и других союзников.

Пробыв в Киеве около пяти часов, Джо Байден отправился в Варшаву, где 21 февраля вновь будет говорить о российско-украинском конфликте. Как говорят в Вашингтоне, в своей речи он «пошлет сигнал Путину и российскому народу».

Тем временем из всех российских официальных лиц наиболее развернутую оценку состоявшемуся визиту дал Дмитрий Медведев. Он отметил, что господин Байден «обещал много оружия», а на встрече двух президентов прозвучали «взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа». «Оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно… а насчет народа… тут сложнее»,— посетовал господин Медведев. По его подсчетам, сейчас в границах Украины проживают 20–25 млн человек, тогда как в 2001 году население было около 48,5 млн человек. Бывший президент РФ посчитал, что непрекращающийся отток населения «и есть ответ на вопрос, за кем будущее».

Алексей Забродин