Владимир Путин разрешил нидерландской Mammoet продать бизнес в России

Нидерландская компания Mammoet, занимающаяся транспортировкой тяжелых грузов и подъемными работами, получила разрешение на продажу своего российского бизнеса. Распоряжение президента России о санкционировании сделки опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что компания Ashburn Offshore Engineering (Тяньцзинь, КНР) получила разрешение на покупку 100% долей в российской «дочке» Mammoet ООО «Маммут Рус» у Mammoet Europe Holding В.V. и Mammoet Holding B.V.

Mammoet объявила о прекращении новых инвестиций в российский бизнес в апреле 2022 года. Разрешение президента для продажи российских активов компаниями из недружественных стран необходимо согласно новому указу «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах».

Андрей Сапожников