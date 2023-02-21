Глава РСПП Шохин: бизнес и власти согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что власти РФ согласовали с бизнесом единовременный платеж в качестве обязательного. При этом он отметил, что ему непонятно, как считать сверхдоходы компаний, когда они по сути сверхдоходом не являются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы договорились, что это будет обязательный платеж — квази windfall tax — налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет»,— сказал господин Шохин (цитата по «РИА Новости»).

По мнению главы РСПП, инициатива может столкнуться с рядом трудностей. В частности, господину Шохину непонятно, как будет рассчитываться финансовый результат компаний, который подлежит учету для уплаты сбора, а также как его собрать в этом, а не в следующем году.

Глава РСПП сообщил, что в ходе обсуждений стороны исходили из того, что единовременный платеж может быть организован в форме авансового платежа. По мнению господина Шохина, вводить механизм авансового платежа правильно, но он должен поощряться дисконтом для компаний.

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. 17 февраля министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора, на 300 млрд руб.

Ранее сегодня господин Силуанов сообщил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет предполагаются однократно в этом году. Он добавил, что в настоящее время не идет речи о повышении налогов.

Подробнее о дискуссии по сбору — в публикации «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Эрдни Кагалтынов