Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам заключения по делу об изнасиловании

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters. 70-летний Вайнштейн уже отбывает наказание сроком 23 года.

Как сообщает Reuters, сегодняшняя мера наказания вынесена по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса Джейн Доу. Согласно материалам дела, бывший продюсер изнасиловал актрису в номере отеля.

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах — изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. В декабре 2022 года присяжные признали его виновным в еще одном изнасиловании и двух преступлениях сексуального характера.

Еще по трем случаем его вину признали недоказанной. Сейчас Вайнштейн находится в тюрьме в Калифорнии. Его экстрадировали в 2021 году для судебных процессов по 11 обвинениям в предполагаемых неправомерных действиях в отношении пяти женщин в Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесе в период с 2004 по 2013 год. В ноябре 2022 года суд снял 4 из 11 обвинений. Все четыре пункта были основаны на информации от одной женщины.

Лусине Баласян