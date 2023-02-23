Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам заключения по делу об изнасиловании

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters. 70-летний Вайнштейн уже отбывает наказание сроком 23 года.

Как сообщает Reuters, сегодняшняя мера наказания вынесена по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса Джейн Доу. Согласно материалам дела, бывший продюсер изнасиловал актрису в номере отеля.

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах — изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. В декабре 2022 года присяжные признали его виновным в еще одном изнасиловании и двух преступлениях сексуального характера.

Еще по трем случаем его вину признали недоказанной. Сейчас Вайнштейн находится в тюрьме в Калифорнии. Его экстрадировали в 2021 году для судебных процессов по 11 обвинениям в предполагаемых неправомерных действиях в отношении пяти женщин в Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесе в период с 2004 по 2013 год. В ноябре 2022 года суд снял 4 из 11 обвинений. Все четыре пункта были основаны на информации от одной женщины.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...