Дело Тесака умерло вместе с ним

Как стало известно “Ъ”, Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Уголовное дело, в основу которого легли с десяток явок с повинной самого Тесака, было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого. Семья националиста прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело Максима Марцинкевича закрыли в связи с его смертью с согласия родственников

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Дело Максима Марцинкевича закрыли в связи с его смертью с согласия родственников

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, ходатайство о прекращении уголовного преследования, которое было удовлетворено, в Мытищинский суд подал отец Максима Марцинкевича. В заявлении автор согласился с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. Согласно законодательству, подобная мотивировка является нереабилитирующим обстоятельством — ранее родственники Тесака категорически отказывались от подобного варианта.

Напомним, что, по версии СКР, Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска осенью 2020 года, но его родственники считают, что Тесака могли убить после пыток на «пересылке» — его должны были доставить из колонии в Москву, где расследовался ряд убийств, совершенных националистами.

Как пояснил “Ъ” адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи националиста, хотя следствие неоднократно предлагало родственникам прекратить его уголовное дело, их нынешний выбор не связан с этими предложениями. Адвокат отметил, что после того, как подмосковный суд в конце 2022 года, опираясь на решения Верховного и Конституционного судов, отклонил ходатайство родственников о том, чтобы дело в отношении Максима Марцинкевича рассматривалось посмертно с участием присяжных, его доверители «утратили интерес к процессу». Родственники Максима Марцинкевича, подчеркнул защитник, в первую очередь были заинтересованы «выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось».

Поэтому, резюмировал господин Михальчик, и «было принято общее решение дать согласие на прекращение дела». Причем адвокат отметил, что и потерпевшие также не возражали против этого варианта, ссылаясь на затруднения, связанные с приездами на судебные заседания.

Как ранее сообщал “Ъ”, прекращенное сейчас дело в отношении Тесака было выделено в 2022 году из большого расследования, в котором обвинения в убийствах (ст. 105 УК РФ), совершенных на почве межнациональной вражды, были предъявлены еще шести его соратникам.

Мытищинский горсуд материалы расследования разделил на две части: дело в отношении Тесака он оставил себе, а материалы в отношении Андрея Кайля, Александра Лысенкова, Максима Хотулева, Павла Хрулева, Алексея Гудилина и Семена Токмакова передал на рассмотрение в горсуд Сергиева Посада. Там по делу прошли предварительные слушания, а в среду, 22 февраля, назначено первое заседание по существу.

Уголовное дело было возбуждено 6 сентября 2007 года, после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин в парке «Лосиный Остров», недалеко от Мытищ. Один из них был опознан как уроженец Дагестана Шамиль Удаманов, личность второй жертвы, предположительно приезжего из Средней Азии, установить не удалось. На записи было видно, что первой жертве преступники отрезали голову, а вторую убили выстрелом в затылок. Но кто именно совершил это зверское преступление, правоохранительные органы долгое время не могли выяснить, поэтому в 2017 году расследование уголовного дела в ГСУ СКР было приостановлено. Однако три года спустя производство возобновили, и с ним было объединено сразу несколько дел. В итоге в СКР пришли к выводу, что осенью 2003 года Максим Марцинкевич и его соратники совершили убийство двух человек на территории Смоленской области. В декабре того же года, следует из материалов дела, обвиняемые убили еще двух человек в Сергиевом Посаде Московской области. После этого они разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Головы двух жертв фигуранты подбросили в разные места на востоке Москвы.

Причем материалы расследования во многом были построены на показаниях самого Тесака, оформившего незадолго до своей смерти более десятка явок с повинной, в которых сообщил об убийствах — в них, по его словам, принимали участие как подсудимые, так и другие его сторонники.

Часть его показаний затем подтвердили пошедшие на сотрудничество со следствием соучастники двойного убийства в Мытищах 2007 года Максим Аристархов и Сергей Маршаков. Их приговорили в особом порядке к 16 и 17 годам колонии строгого режима соответственно. Защита Максима Марцинкевича полагает, что признания он сделал, не выдержав пыток, однако в возбуждении уголовного дела по этим фактам следствие отказало, посчитав, что Тесак признался и ушел из жизни добровольно.

Владислав Трифонов