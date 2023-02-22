Совфед одобрил закон о запрете использования иностранных слов в речи чиновников

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает использовать иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском, в речи чиновников и в официальных документах.

Перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов, приведут в специальных словарях. По мнению авторов закона, документ должен защитить русский язык от иностранных заимствований. Поправки вносятся в закон «О государственном языке РФ».

Нормы использования русского языка как государственного будут обозначены в специальных словарях. Утверждать такие словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку.

Закон расширяет сферы, где государственный язык должен быть обязательным. Это официальные взаимоотношения и официальная переписка организаций всех форм собственности с россиянами, оформление адресов отправителей и получателей телеграмм; государственные и муниципальные информационные системы; а также информация, предназначенная для потребителей товаров.

Федеральные органы власти обеспечат специалистами, которые будут заниматься проведением лингвистической экспертизы и редактировать тексты документов. При этом замминистра просвещения Андрей Корнеев в ходе пленарного заседания в Совфеде уточнил, что лингвистическая экспертиза будет проводиться только для новых нормативно-правовых актов.

Анастасия Ларина