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Коммерсантъ FM
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Стратегические наступательные возмущения

Что означает приостановка участия России в ключевом двустороннем договоре с США

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, США причастны к атакам украинцев на авиабазы в РФ и хотят нанести ей стратегическое поражение. Москва продолжит придерживаться предусмотренных договором количественных ограничений, но не допустит на свои ядерные объекты американских инспекторов и перестанет передавать США часть данных. В США решение президента РФ назвали «крайне разочаровывающим и безответственным», но заявили о готовности обсудить эту тему. В ООН же предупредили, что «мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Какой-то бред просто»

О едва ли не главной новости в рамках послания к Федеральному собранию Владимир Путин объявил в самом конце выступления. «Теперь еще несколько слов о том, что происходит вокруг нас»,— сказал президент, а далее напомнил о недавнем заявлении НАТО по поводу российско-американского ДСНВ. В этом коллективном обращении страны—члены Североатлантического альянса призывали Россию вернуться к выполнению этого договора, включая допуск американских инспекторов на ядерные объекты. «Даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то»,— возмутился президент.

А затем развил свою мысль: «Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто». При этом России, как следует из выступления Владимира Путина, проводить инспекции в рамках этого договора на территории США не дают.

По мнению президента, выступив с коллективным заявлением, «НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником ДСНВ». «Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела, ведь в НАТО, напомню, состоит не одна ядерная держава — США»,— заявил президент, уточнив: ядерные арсеналы есть еще у Великобритании и Франции, и «они тоже направлены против РФ».

«В этой связи вынужден заявить о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие»,— объявил Владимир Путин. Во вторник в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Он будет рассмотрен на пленарном заседании в среду, после чего незамедлительно поступит в Совет федерации.

Условия пересмотра решения Владимир Путин сформулировал достаточно размыто: «Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО».

Как Владимир Путин обратился к своей ядерной аудитории с ядерным содержанием

На этом сенсационные новости не закончились: по словам Владимира Путина, российской стороне известно, что «некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов». «В этой ситуации Министерство обороны России и “Росатом” должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия,— объявил он.— Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем».

Напомним, последнее свое ядерное испытание СССР провел в 1990 году, Россия ядерное оружие не испытывала. В 1996 году Россия подписала, а в 2000-м ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США подписали, но так и не ратифицировали его, однако придерживаются моратория на проведение подобных тестов.

Потолок остается

Во вторник вечером МИД РФ выпустил отдельное заявление по ДСНВ, прояснив ряд важных моментов. Прежде всего в сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что «в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения».

ДСНВ предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения так, чтобы их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Между тем Павел Подвиг, директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева), отмечает: в отсутствие действующего договора проверить, сколько развернуто боеголовок, будет невозможно. «Понятно, что в этой ситуации у сторонников конфронтации с Россией будет очень большой простор для обвинений. А вот возможности ответить на эти обвинения у России теперь не будет»,— сказал он “Ъ”.

Помимо инспекций и встреч комиссии договором предусмотрен достаточно активный обмен информацией (включая уведомления о статусе подотчетных систем и их базировании, телеметрические данные и прочее) — эту часть соглашения Россия, судя по всему, более исполнять не будет.

Между тем договор также предусматривает предварительное уведомление о запусках баллистических ракет, подпадающих под его действие, однако это также соответствует обязательствам сторон по их Соглашению об уведомлении о пусках МБР и БРПЛ 1988 года. Из уточнения МИД РФ следует, что эта работа будет продолжена.

В заявлении МИДа также говорится, на каких условиях Москва может пересмотреть свое решение по ДСНВ. Но тоже в достаточно расплывчатом виде: «Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности». До тех пор пока США эти требования не выполнят, любые шаги Москвы навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ «абсолютно исключены».

Что такое ДСНВ

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«Более опасное место»

Напомним, с серьезными проблемами ДСНВ столкнулся минувшим летом: 8 августа Россия объявила о временном выводе своих объектов из-под инспекций по договору, обвинив США в том, что они пытались возобновить проверки на местах, не получив на это добро с российской стороны. США же настаивали: эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой стороны по обоюдному согласию больше года не проводили инспекций, уже закончилась, а значит, американская сторона вправе приехать с проверкой. В Москве на это ответили, что эпидемия никуда не делась и что российские инспекторы, в свою очередь, в США из-за введенных в отношении РФ логистических, визовых и банковских ограничений полететь не могут.

Урегулировать эти противоречия была призвана двусторонняя консультативная комиссия по ДСНВ, чье заседание должно было состояться в конце ноября — начале декабря в Каире. Российская делегация планировала обсудить собственные претензии к США по ДСНВ: с точки зрения Москвы Вашингтон не в полной мере придерживается его требований — речь идет о возможной обратимости конверсии пусковых установок американских баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Ранее стороны уже начали обсуждать эту проблему и даже наметили несколько вариантов ее решения, но из-за отсутствия инспекций опробовать их не удалось.

Однако за несколько дней до предполагаемой встречи в Каире Россия объявила о ее переносе, пояснив, что таким образом посылает США «политический сигнал». В качестве условия назначения новой даты Москва потребовала от Вашингтона пересмотреть свою политику по Украине и, в частности, перестать поставлять Киеву вооружения и технику. США это требование отвергли и в конце января официально обвинили Россию в несоблюдении договора (см. “Ъ” от 1 февраля).

Первая реакция официальных лиц США на объявление Владимира Путина была негативной, но сдержанной. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал решение российского президента «крайне разочаровывающим и безответственным». «Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия»,— отметил он, добавив, что США сделают все необходимое для обеспечения своей безопасности и защиты союзников.

Энтони Блинкен напомнил, что президент Джо Байден вступил в переговоры с Россией по продлению истекавшего ДСНВ до февраля 2026 года едва ли не сразу же после своей инаугурации в январе 2021 года. При предыдущем же хозяине Белого дома Дональде Трампе Москве и Вашингтону так и не удалось договориться по этому вопросу, хотя российская сторона проявляла в этом максимальную заинтересованность.

По словам Энтони Блинкена, США «сохраняют готовность в любое время вести разговор с Россией об ограничении стратегических вооружений независимо от того, что еще происходит на мировой арене и в наших отношениях». Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, уточнил в интервью телеканалу CNN, что США не видят оснований для повышения готовности своих ядерных сил после заявления Владимира Путина по ДСНВ. США, по его словам, также готовы провести с Россией отдельную встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг договора.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти РФ вернуться к соблюдению ДСНВ, обвинив Россию в «ликвидации всей архитектуры контроля над вооружениями». «Ситуация, в которой оружия становится больше, а контроля над вооружениями — меньше, делает мир более опасным местом»,— предупредил он.

«Золотой стандарт договоров»

Глава американской делегации на переговорах по выработке ДСНВ, бывшая заместитель госсекретаря, а ныне профессор Стэнфордского университета Роуз Геттемюллер в беседе с “Ъ” сказала, что решение президента РФ ее «озадачило». «Путин испытывал некоторый скептицизм по поводу ДСНВ во время переговоров по его выработке. Но как только документ вступил в силу, президент назвал его “золотым стандартом договоров”,— напомнила она.— И это действительно так, потому что это дает России в режиме 24/7 предсказуемость в отношении того, что США делают в стратегической ядерной сфере. Это также дает России предсказуемость в отношении начавшейся ядерной модернизации Соединенных Штатов, ограничивая количество новых систем вооружения, которые США могут создать». По мнению Роуз Геттемюллер, развал договора чреват негативными последствиями как для России, так и для США.

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В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями (Вашингтон) Дэрил Кимбэлл в беседе с “Ъ” выразил мнение, что решение России противоречит ее обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Подписав его, ядерные страны обязались прекратить гонку вооружений и стремиться к разоружению. «Хотя это не конец ДСНВ, заявление Путина делает еще более вероятной возможность того, что после окончания его действия впервые с 1972 года не будет соглашения, которое бы ограничивало американский и российский арсеналы стратегического ядерного оружия»,— отметил эксперт.

По словам Дэрила Кимбэлла, решение о приостановке участия в ДСНВ противоречит и интересам национальной безопасности РФ. «Без полноценного выполнения условий договора у Москвы будет гораздо меньше информации о ядерном стратегическом арсенале США, а без выработки нового соглашения на замену ДСНВ не будет и договоренностей о лимите на стратегические арсеналы двух стран,— пояснил он.— В результате каждая из сторон может удвоить количество своих развернутых стратегических ядерных боеголовок в течение двух-трех лет». По мнению собеседника “Ъ”, «это будет гонка вооружений, ведущая в никуда, но увеличивающая ядерную опасность, гонка, которую не может выиграть ни одна из сторон».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в комментарии агентству ТАСС вчера призвал Россию и США «возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений». И предупредил: «Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен — с потенциально катастрофическими последствиями».

Елена Черненко

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