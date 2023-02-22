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Коммерсантъ FM
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Евросоюз взобрался на новый миграционный пик

За год за защитой обратились почти 5 млн беженцев

По данным Агентства ЕС по делам миграции, в 2022 году страны Евросоюза приняли почти 1 млн заявок на получение убежища. Прежде всего речь идет о выходцах из Сирии и Афганистана. Еще 4 млн заявок — только не на убежище, а на получение временной защиты — подали граждане Украины. В совокупности это создало беспрецедентное давление на социальные службы и бюджеты стран ЕС. Удвоилось за год и число заявок от россиян — их поступило почти 17 тыс.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сводную статистику за 2022 год по странам ЕС, а также по Швейцарии и Норвегии опубликовало в среду Агентство ЕС по делам миграции. Предварительные подсчеты (до официального релиза европейского агентства по статистике Eurostat) показывают: в 2022 году в европейских странах было подано 966 тыс. заявок на убежище — в полтора раза больше, чем годом ранее. В агентстве полагают, что мощными стимулами для беженцев из других регионов стали конфликты, угроза голода и отмена действовавших в пандемию ограничений на свободу передвижения.

Пятерка стран, откуда устремились в Европу просители убежища, в прошлом году выглядела так:

  • Сирия (132 тыс.),
  • Афганистан (129 тыс.),
  • Турция (55 тыс.),
  • Венесуэла (51 тыс.)
  • и Колумбия (43 тыс.).

Резко подскочили показатели по Грузии (29 тыс. первичных заявок), Индии (26 тыс.), Марокко (22 тыс.) и Египту (15 тыс.). В среднем 40% заявителей получают ту или иную форму защиты в ЕС.

Резко увеличилось и число заявок на убежище от просителей из России. В последние годы этот показатель падал и к 2021 году достиг 4,6 тыс. первичных и 2,6 тыс. повторных заявок. Однако в прошлом году число заявок от россиян составило почти 17 тыс.: 13,6 тыс. первичных заявок и 3,3 тыс. повторных. Вероятность отказа — около 70%.

Отдельные показатели по первичным и повторным заявкам — отражение многоярусной системы прошения защиты в ЕС.

Заявка, даже неправомерная, может рассматриваться длительное время, а в случае отказа — еще и повторно. Чтобы этого избежать, для украинцев с марта прошлого года было решено задействовать специальный механизм предоставления временного убежища. Согласно ему, заявки начали согласовываться массово, а не в индивидуальном порядке. На бумаге такой механизм существовал еще с 2001 года, но ранее на практике он не применялся.

Куда государства отправляют людей, которые им не нужны

Украинские граждане могут въезжать в страны ЕС даже без документов, после чего на месте они обращаются за временным убежищем. Вместе с этим статусом заявители получают вид на жительство, доступ к медицинской помощи, рынку труда, жилью и образованию для детей. Всего за прошлый год заявки на временную защиту в ЕС подали около 4 млн украинцев.

В сумме вместе с просителями убежища это означает дополнительную нагрузку на социальные службы ЕС в 5 млн человек. Для сравнения, на пике миграционного кризиса в 2015–2016 годах в странах ЕС было подано «всего» 2,4 млн прошений об убежище.

Одно из последствий: заявки на убежище от просителей не из Украины рассматриваются медленнее. При почти 1 млн обращений рассмотреть за прошлый год успели порядка 600 тыс. заявок. При этом обрабатывать их странам ЕС приходится неравномерно: основная нагрузка в прошлом году легла на Польшу и ФРГ. «Миллионы украинцев спасаются бегством,— напомнил в феврале текущего года канцлер ФРГ Олаф Шольц.— Четыре миллиона нашли убежище в ЕС, это крупнейший миграционный поток на нашем континенте со времен окончания Второй мировой войны».

Галина Дудина

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