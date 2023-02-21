Дорогам разрешили дорожать

Правительство РФ своим постановлением разрешило «Автодору» устанавливать новые тарифы за проезд по платным дорогам. Так, для владельцев легкового транспорта цены могут быть увеличены с нынешних 3 руб. до 5–8 руб. за 1 км пути. Пересмотр прейскуранта чиновники объясняли удорожанием процесса строительства дорог — старые тарифы компенсировать затраты государства уже не в состоянии. Неизвестно, когда новые цены будут применены на практике. «Автодор» на прошлой неделе уже увеличил тарифы в рамках «ежегодной индексации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство считает, что действующие тарифы для пользователей платных дорог уже не покрывают расходы по их ремонту и строительству

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Правительство считает, что действующие тарифы для пользователей платных дорог уже не покрывают расходы по их ремонту и строительству

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Во вторник на pravo.gov.ru опубликовано постановление правительства, устанавливающее новые предельные тарифы для проезда по платным дорогам или по платным участкам автотрасс.

Изменения касаются прежде всего автодорог, построенных с государственным участием.

На трассах, где платный проезд был введен после реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), предельный тариф повышается с 3 руб. до 5 руб. за 1 км для легковых автомобилей. Если автодорога построена с нуля (как, к примеру, ЦКАД или М-12 «Восток»), предельная цена поднимается с 3 руб. до 8 руб. за 1 км для легковых машин. В случае, если речь идет о платном мосте или путепроводе, тариф увеличивается с 21 руб. до 29 руб. за 1 км.

Предельные цены повышаются и на трассах, построенных с привлечением частных инвестиций в рамках концессионных соглашений,— с 12 руб. до 16,5 руб. за 1 км, однако речь идет только о будущих проектах.

Действующего платного участка М-11 15–58-й км и северного обхода Одинцово документ не коснется. «Соглашения, ранее определенные в ходе проведения конкурсных процедур и утвержденные правительством, безосновательно не могут быть пересмотрены»,— поясняли ранее в «Автодоре». Новые тарифы также не касаются Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог регионального значения.

Документ вступает в силу через десять дней после опубликования, но неизвестно, когда будет применен на практике. Заметим, в минувшую пятницу ГК «Автодор» сообщила о ежегодной индексации тарифов, которые начнут действовать с 22 февраля. Но это повышение с вышедшим документом не связано. В соответствии с объявленной индексацией проезд по всей М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара подорожал для легковой машины с 2,4–3 тыс. руб. до 2,8–3,5 тыс. руб. (в зависимости от дня недели), по подмосковному участку М-1 «Беларусь» — со 100–120 руб. до 140 руб. (теперь здесь цена не зависит от дня недели), по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 руб. до 99 руб.

Опубликованное постановление разрабатывалось Минтрансом с октября 2021 года.

Пересмотр тарифной политики понадобился властям в связи увеличением себестоимости строительства.

Прейскурант, напомним, действует с 2016 года. Стоимость строительства трассы М-12 между тем подорожала с 622,8 млрд до 911,6 млрд руб. При этом власти планируют ее довести до Екатеринбурга, Тюмени и Владивостока — об этом во вторник сообщил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Также подорожал ремонт дорожного полотна и инфраструктуры, финансируемый в том числе за счет сбора платы, поясняли в Минтрансе. После критики Минэкономики в начале 2022 года документ доработали: индексация предельных тарифов уменьшилась с 66–70% до 50%, но только для грузовиков.

Повышение предельных тарифов необходимо для строительства дорог «в условиях ограниченного финансирования», пояснял в октябре 2022 года заместитель председателя правления «Автодора» Константин Макиев. Он также отмечал, что документ дает право госкомпании повысить тарифы, но не обязывает вводить новые цены «повсеместно».

Иван Буранов