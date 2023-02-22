Глава Крыма Аксенов: Путин поддержал фортификацию полуострова

Идею укрепления обороны границ Крыма поддержал президент России Владимир Путин. Если фортификационные сооружения не понадобятся, там будут проводить экскурсии, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По его словам, в нынешней ситуации не будет лишним подстраховаться и укрепить оборону.
«Если не пригодится, ну и ладно. Будем потом проводить экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так. Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал»,— отметил господин Аксенов на пресс-подходе в Совмине республики.
Ранее власти Крыма заявляли, что строительство фортификационных сооружений для обеспечения безопасности жителей полуострова завершится в середине апреля.