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«Авито Недвижимость»: в начале года россияне купили на 36% меньше квартир в новостройках

В январе-феврале 2023 года спрос на новостройки в России снизился на 35,9% по сравнению с прошлым годом, выяснил сервис «Авито Недвижимость». Сильнее всего спрос снизился на новостройки в Калининграде (на 63,7%), Саратове (63%) и Ставрополе (57,8%).

Спрос на новостройки вырос только в Томске (на 28,2%) и Санкт-Петербурге (0,4%). В Москве спрос упал на 44,7%. Калининград стал единственным городом-миллионником, где за год снизились цены на 1 кв. м (на 7,8%).

«Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Сервис «Авито Недвижимость» проанализировал данные по всей России и крупным городам страны. Результаты исследования есть у «Ъ».

В начале года было зафиксировано небольшое оживление спроса на рынках новостроек крупнейших городов, но к заметному росту стоимости жилья это пока не привело. Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) на начало февраля составила 140 тыс. руб., сообщили в «ЦИАН.Аналитике». Эксперты «Этажей» отмечали рост стоимости новостроек в России в целом на 0,3% за месяц, до 101,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Подробности — в материале «Ъ» «Цены следуют за спросом».

Лаура Кеффер

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