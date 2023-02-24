США дополнительно перебросили более 20 тыс. военнослужащих в Европу и укрепили восточный фланг НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США дополнительно перебросили около 20 тыс. военнослужащих в Европу. Пентагон также передислоцировал постоянные американские силы в Европе на восточный фланг НАТО, говорится в заявлении господина Остина, приуроченном к годовщине начала военного конфликта на Украине.

«В ответ на самую неотложную угрозу европейской безопасности после окончания Второй мировой войны мы вместе с нашими союзниками быстро предприняли шаги по дальнейшему объединению и укреплению НАТО. Альянс усилил оборону на восточном фланге»,— заявил глава Пентагона. Он подчеркнул, что приверженность США защищать каждый дюйм союзной территории остается непреклонной.

В январе НАТО перебросило более 1 тыс. единиц американской бронетехники в Польшу и Литву в рамках политики по укреплению восточного фланга. 22 февраля президент США Джо Байден встретился с лидерами «бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия) — странами восточного фланга НАТО. На встрече с «девяткой» господин Байден заверил, что США будут защищать «буквально каждый дюйм» альянса, а страны восточного фланга назвал «передовой линией» коллективной обороны военного блока, который стоит «за свободу демократий в Европе и во всем мире».

Подробнее о встрече президента США с лидерами «бухарестской девятки» — в материале «Байден встает над востоком».

Эрдни Кагалтынов