Путин: я бы сам с трудом выслушал все послание

Президент России Владимир Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать собственное послание Федеральному собранию. Он сказал, что произносить речь намного легче, чем слушать. Оглашение послания длилось почти два часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать»,— отметил президент в беседе с ветеранами боевых действий возле Могилы Неизвестному Солдату и усмехнулся.

Послание президент упомянул, когда рассказывал ветеранам о том, как будет работать фонд по поддержке ветеранов и семей погибших участников спецоперации, создание которого он анонсировал накануне. Господин Путин пояснил, что он будет подчинен государству и будет оказывать помощь и другим категориям граждан.

Оглашение послания президента Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе в Москве 21 февраля. В послании Владимир Путин затронул тему военной операции на Украине, внутреннюю политику государства и объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Выступление президента продлилось 1 час 45 минут 49 секунд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вечер не обещал быть атомным».

Милена Костерева