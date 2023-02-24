Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов

Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Китая.

Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить, в том числе:

Уважать суверенитет всех стран . КНР считает необходимым соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, но без двойных стандартов, также «должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

. КНР считает необходимым соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, но без двойных стандартов, также «должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран». Отказаться от «менталитета холодной войны» . Китай убежден, что «безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков». Он призвал серьезно относиться к «законным интересам безопасности всех стран», а также «содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности» и «не допускать формирования лагерных противостояний».

. Китай убежден, что «безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков». Он призвал серьезно относиться к «законным интересам безопасности всех стран», а также «содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности» и «не допускать формирования лагерных противостояний». Прекратить огонь . Китай отмечает, что «в войнах нет победителей», и считает, что «всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, не допустить обострения или выхода из-под контроля украинского кризиса». Он настаивает, что надо поддержать возобновление прямого диалога России и Украины, способствовать деэскалации и «смягчению ситуации» и «достичь всеобъемлющего прекращения огня».

. Китай отмечает, что «в войнах нет победителей», и считает, что «всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, не допустить обострения или выхода из-под контроля украинского кризиса». Он настаивает, что надо поддержать возобновление прямого диалога России и Украины, способствовать деэскалации и «смягчению ситуации» и «достичь всеобъемлющего прекращения огня». Начать мирные переговоры . По мнению КНР, «диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса», и международное сообщество должно помочь сторонам конфликта «открыть дверь для политического урегулирования», а также создать для этого условия и предоставить платформу для переговоров.

. По мнению КНР, «диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса», и международное сообщество должно помочь сторонам конфликта «открыть дверь для политического урегулирования», а также создать для этого условия и предоставить платформу для переговоров. Разрешить гуманитарный кризис . Пекин призвал «защищать безопасность гражданских лиц» и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, нарастить гумпомощь и поддерживать роль ООН в этом вопросе.

. Пекин призвал «защищать безопасность гражданских лиц» и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, нарастить гумпомощь и поддерживать роль ООН в этом вопросе. Защитить гражданских лиц и военнопленных . Китай отмечает, что стороны конфликта должны воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин и детей, а также уважать права военнопленных. Китай призвал создать «более благоприятные условия» для обменов пленными между Россией и Украиной.

. Китай отмечает, что стороны конфликта должны воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин и детей, а также уважать права военнопленных. Китай призвал создать «более благоприятные условия» для обменов пленными между Россией и Украиной. Поддерживать безопасность атомных электростанций . КНР считает, что надо противостоять вооруженным нападениям «на мирные ядерные объекты» — в частности, на атомные электростанции. Согласно документу, все стороны должны соблюдать конвенции о ядерной безопасности и избегать техногенных ядерных аварий.

. КНР считает, что надо противостоять вооруженным нападениям «на мирные ядерные объекты» — в частности, на атомные электростанции. Согласно документу, все стороны должны соблюдать конвенции о ядерной безопасности и избегать техногенных ядерных аварий. Снизить стратегические риски . Пекин подчеркивает, что нельзя использовать ядерное оружие и необходимо противодействовать его применению или угрозе применения. Он также выступает против «разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах».

. Пекин подчеркивает, что нельзя использовать ядерное оружие и необходимо противодействовать его применению или угрозе применения. Он также выступает против «разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах». Гарантировать вывоз зерна . По мнению КНР, все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году.

. По мнению КНР, все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году. Прекратить односторонние санкции . Китай считает, что такие меры «не только не решат проблемы, но создадут новые». Он призвал все страны «прекратить злоупотреблять односторонними санкциями» и вместо этого «сыграть роль в охлаждении кризиса на Украине, создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения условий жизни людей».

. Китай считает, что такие меры «не только не решат проблемы, но создадут новые». Он призвал все страны «прекратить злоупотреблять односторонними санкциями» и вместо этого «сыграть роль в охлаждении кризиса на Украине, создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения условий жизни людей». Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок . Пекин отмечает, что надо защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Он призвал не допустить срыва международного сотрудничества в областях энергетики, финансов, торговли зерном и транспорта.

. Пекин отмечает, что надо защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Он призвал не допустить срыва международного сотрудничества в областях энергетики, финансов, торговли зерном и транспорта. Содействовать послевоенному восстановлению. Китай считает, что международному сообществу надо принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов, и он готов «оказать помощь и сыграть конструктивную роль» в этом вопросе.

Публикацию плана анонсировал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Во время визита в Москву на этой неделе он встретился с Владимиром Путиным и сказал, что Китай признателен России за готовность к переговорам по Украине. По данным AFP, Пекин не консультировался с Киевом при составлении плана. В Госдепе еще до публикации плана сказали, что скептически относятся к нему из-за того, что КНР продолжает поддерживать связи с РФ. The New York Times писала, что европейские официальные лица не верят в способность и желание Китая убедить Россию в необходимости прекращения боевых действий на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер