Путин предложил с 2024 года повысить МРОТ до 19 242 рублей

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил с 1 января 2024 года дополнительно повысить МРОТ на 10%, суммарно на 18,5%, до 19 242 руб. Он пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.»,— анонсировал господин Путин.

С 2018 года МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ был увеличен до 15 279 руб. С 1 января 2023 года его повысили до 16 242 руб. Центробанк прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%. Господин Путин поручил увеличивать МРОТ в этом году выше уровня инфляции.

О том, как депутаты обсуждали увеличение МРОТ, читайте в публикации «Ъ» «Депутаты поспорили о возможном и желательном».

Лаура Кеффер