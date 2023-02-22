Госдума наделила правительство правом не раскрывать статистические данные

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит правительству приостанавливать раскрытие статистической информации.

«Решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения»,— говорится в тексте документа.

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон об официальном статистическом учете. Закон был внесен на рассмотрение 17 февраля.