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Коммерсантъ FM
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Госдума наделила правительство правом не раскрывать статистические данные

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит правительству приостанавливать раскрытие статистической информации.

«Решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения»,— говорится в тексте документа.

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон об официальном статистическом учете. Закон был внесен на рассмотрение 17 февраля.

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