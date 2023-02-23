ВЦИОМ: 78% смотревших послание Владимира Путина сочли его искренним

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% смотревших послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию думают, что он был честен и искренен. 82% рассказали ВЦИОМ, что им было интересно его выступление.

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 78% сочли послание господина Путина искренним и честным, еще 9% думают обратное. 13% затруднились с ответом.

Послание президента назвали интересным 82% смотревших. Из них для 52% оно было полностью интересным, для 30% — большая его часть. 41% считает, что затронутые в послании вопросы были важными и значимыми. Для 33% большинство поднятых вопросов были важными, для 23% — только часть. По мнению 3%, были затронуты только малозначимые вопросы.

На 81% зрителей послание Владимира Путина произвело положительное впечатление. Для 45% из них оно было полностью положительным, для 36% — частично положительным. Скорее отрицательное впечатление послание произвело на 10%, еще на 1% — полностью отрицательное впечатление.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. На нем он объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Закон об этом был одобрен в Совете федерации 22 февраля.

Подробнее о послании — в материале «Ъ» «Осмысление посланного».

Олеся Павленко