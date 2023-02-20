ФСБ задержала членов ОПГ по делу о хищении свыше 2 млрд руб. из Пенсионного фонда

ФСБ сообщила, что пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 2 млрд руб. средств Пенсионного фонда России (ПФР). В рамках дела о хищениях задержаны 34 человека в Москве, Ингушетии и Северной Осетии.

Операция проводилась совместно с МВД и Росгвардией. По данным ФСБ, преступная группа состояла из числа бывших и действующих сотрудников ПФР и «Почты России». Работники фонда якобы перечисляли деньги на банковские счета филиала «Почты» в Ингушетии для обналичивания. При этом в отчетной документации они писали, что денежные средства выданы населению в полном объеме, заявили в спецслужбе.

«Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы... Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019–2021 годах нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более 2 млрд руб.»,— утверждает ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

СКР возбудил дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). В рамках него провели 54 обыска по местам жительства и работы предполагаемых членов ОПГ в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Были изъяты предметы и документы, «имеющие значение для расследования уголовного дела», заявили в ФСБ. Следственные действия проходили более чем по 60 адресам, было задействовано свыше 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. Все задержанные арестованы, какая-либо информация о них не приводится. Обыски и задержания проходили в выходные, в Москве задержаны семь человек.

Лаура Кеффер