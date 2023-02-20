Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала членов ОПГ по делу о хищении свыше 2 млрд руб. из Пенсионного фонда

ФСБ сообщила, что пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 2 млрд руб. средств Пенсионного фонда России (ПФР). В рамках дела о хищениях задержаны 34 человека в Москве, Ингушетии и Северной Осетии.

Операция проводилась совместно с МВД и Росгвардией. По данным ФСБ, преступная группа состояла из числа бывших и действующих сотрудников ПФР и «Почты России». Работники фонда якобы перечисляли деньги на банковские счета филиала «Почты» в Ингушетии для обналичивания. При этом в отчетной документации они писали, что денежные средства выданы населению в полном объеме, заявили в спецслужбе.

«Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы... Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019–2021 годах нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более 2 млрд руб.»,— утверждает ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

СКР возбудил дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). В рамках него провели 54 обыска по местам жительства и работы предполагаемых членов ОПГ в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Были изъяты предметы и документы, «имеющие значение для расследования уголовного дела», заявили в ФСБ. Следственные действия проходили более чем по 60 адресам, было задействовано свыше 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. Все задержанные арестованы, какая-либо информация о них не приводится. Обыски и задержания проходили в выходные, в Москве задержаны семь человек.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...