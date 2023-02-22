МВД насчитало 200 тыс. участников митинга-концерта в «Лужниках»

На митинге-концерте на московском стадионе «Лужники», где выступил президент России Владимир Путин, собралось 200 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В мероприятии принимают участие более 200 тыс. москвичей и гостей столицы… непосредственно на Большой спортивной арене присутствуют 90 тыс. зрителей, на прилегающей к ней территории находятся более 112 тыс. человек»,— сказала госпожа Волк (цитата по «Интерфаксу»).

Концерт назывался «Слава защитникам Отечества». Президент в своем выступлении на мероприятии заявил, что все, кто поддерживает участников военной операции на Украине,— защитники отечества. Песни на концерте исполнили Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов.

Анастасия Ларина