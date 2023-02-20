Пригожин заявил, что от него требуют извиниться для возобновления поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вопросы о поставках необходимого количества боеприпасов остаются абсолютно нерешенными. При этом господин Пригожин отметил, что боеприпасы в стране есть.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет. Никаких решений не принимается»,— сказал Евгений Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он сам знает, где расположены склады с боеприпасами и номера их партий. «Знаю точно, что они есть»,— добавил он.

«Ни у кого нет понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать (боеприпасы.— "Ъ"). Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх, говорят: "Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там… и поэтому вам надо пойти извиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы"»,— сказал он. При этом Евгений Пригожин заявил, что не знает, перед кем ему стоит извиняться.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», когда командовал группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин, проблем с боеприпасами не было. «Те, кто мешает нам победить в этой войне, они прямо работают на врага»,— заключил он.

16 февраля в Telegram-каналах, связанных с ЧВК, появилось видео, на котором четверо вооруженных мужчин сообщили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасов». Позднее Евгений Пригожин подтвердил, что мужчины на видео — бойцы ЧВК «Вагнер». Тогда он заявил, что уже обошел «все известные» ему кабинеты Москвы для обеспечения ЧВК поставками боеприпасов и готов продолжить это делать.

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