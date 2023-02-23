Reuters: ЕС вновь не смог согласовать 10-й пакет санкций против России

Страны Евросоюза вновь не смогли прийти к единогласию в отношении десятого пакета санкций против России. Неназванные дипломаты сообщили Reuters, что обсуждение нового пакета ограничений перенесено на завтра, 24 февраля. Накануне, 22 февраля, его также перенесли из-за ряда нерешенных вопросов.

По данным Reuters, Польша в ходе обсуждения выступила против исключений, допущенных в рамках запрета импорта российского синтетического каучука. Некоторые источники агентства заверили, что речь шла в том числе об исключениях для Италии. Однако, пишет Reuters, Польша считает, что подобные послабления лишают санкции эффективности.

ЕС планировал обнародовать новый пакет санкций завтра, 24 февраля, в день годовщины специальной военной операции. Ожидается, что новый пакет сакций «закроет лазейки» в уже принятых ограничениях.

Санкции также затронут российский экспорт на €11 млрд и четыре банка, включая Альфа-банк. По информации EUobserver, ЕС введет санкции в отношении 62 россиян, в том числе омбудсмена Татьяны Москальковой и командующего воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского. Евросоюз планировал ввести санкции в отношении российской атомной отрасли, однако их не удалось согласовать.

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Лусине Баласян