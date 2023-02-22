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Коммерсантъ FM
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Миронов предложит не выдвигать кандидата в президенты от СРЗП и поддержать Путина

Лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что на партийном съезде предложит не выдвигать кандидата на президентские выборы от своей партии, а поддержать действующего президента Владимира Путина. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не делал никаких заявлений о намерении участвовать в следующих президентских выборах.

Сергей Миронов

Сергей Миронов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Миронов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам Сергея Миронова, отчетно-перевыборный съезд партии, возможно, состоится 20 мая либо немного позже. Он заявил, что предложит своим товарищам на этом съезде не выдвигать партийного кандидата в президенты, а поддержать Владимира Путина.

«Я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, у нас есть настоящий патриот своей страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, но и за будущее человечества»,— сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Миронов также подчеркнул, что не выдвигать кандидата от партии — его позиция. Поддержат ли его товарищи по партии, покажет съезд, заключил он.

По данным ВЦИОМ на 12 февраля, партию «Справедливая Россия — За правду» поддерживают 5,3% опрошенных. На предыдущих президентских выборах 2018 года «Справедливая Россия» также поддержала кандидатуру Владимира Путина.

Следующие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Как ранее узнал «Ъ», в Кремле начали подготовку к электоральному циклу в январе 2023 года.

Эрдни Кагалтынов

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